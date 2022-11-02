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 Среда, 2 Ноября 2022 15:41
Александр Аванесов

Спикер парламента Армении считает несерьезными заявления президента Беларуси, сделанные им на последнем саммите ОДКБ

Спикер парламента Армении считает несерьезными заявления президента Беларуси, сделанные им на последнем саммите ОДКБ

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян считает несерьезными заявления президента Беларуси Александра Лукашенко, сделанные им на последнем саммите стран ОДКБ.

<Вынужден отреагировать, поскольку не увидел серьезности в его высказываниях. Более того, есть обеспокоенность относительно того, что высказанные главой Беларуси мнения могут не совсем принадлежать ему>, - сказал спикер, добавив, что эти мысли могут быть навеяны из Баку, Алматы или Москвы.  <Считаю, что у президента Беларуси имеются серьезные внутренние противоречия, и я думаю,  что народу Беларуси также не понравились слова ее президента>, - подчеркнул  председатель НС.

Отвечая на вопрос отсутствия соразмерного ответа со стороны премьер-министра РА, Симонян заметил, что реакция главы армянского правительства была, но неверно представлять видеозапись широкой общественности.

28 октября в сети появился ролик выступления Лукашенко на саммите лидеров ОДКБ, в котором он довольно жестко прокомментировал обращение Армении в организацию по сентябрьской азербайджанской агрессии. Он призвал Пашиняна сесть за стол переговоров с Алиевым при посредничестве России, пока у власти Ильхам Алиев, которого Лукашенко назвал "нашим человеком".  "Ребята, вы за что воюете в этих горах 2 тысячи км высотой. Погубили три сотни человек. Три сотни человек погибло там, где люди не живут, где даже козы не ходят. Чего вы воюете.  Сядьте вдвоем и договоритесь", - сказал он. 

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