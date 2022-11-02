Среда, 2 Ноября 2022 15:41

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян считает несерьезными заявления президента Беларуси Александра Лукашенко, сделанные им на последнем саммите стран ОДКБ.

<Вынужден отреагировать, поскольку не увидел серьезности в его высказываниях. Более того, есть обеспокоенность относительно того, что высказанные главой Беларуси мнения могут не совсем принадлежать ему>, - сказал спикер, добавив, что эти мысли могут быть навеяны из Баку, Алматы или Москвы. <Считаю, что у президента Беларуси имеются серьезные внутренние противоречия, и я думаю, что народу Беларуси также не понравились слова ее президента>, - подчеркнул председатель НС.

Отвечая на вопрос отсутствия соразмерного ответа со стороны премьер-министра РА, Симонян заметил, что реакция главы армянского правительства была, но неверно представлять видеозапись широкой общественности.

28 октября в сети появился ролик выступления Лукашенко на саммите лидеров ОДКБ, в котором он довольно жестко прокомментировал обращение Армении в организацию по сентябрьской азербайджанской агрессии. Он призвал Пашиняна сесть за стол переговоров с Алиевым при посредничестве России, пока у власти Ильхам Алиев, которого Лукашенко назвал "нашим человеком". "Ребята, вы за что воюете в этих горах 2 тысячи км высотой. Погубили три сотни человек. Три сотни человек погибло там, где люди не живут, где даже козы не ходят. Чего вы воюете. Сядьте вдвоем и договоритесь", - сказал он.