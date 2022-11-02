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АрмИнфо.1 ноября 2022 года Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отбыл с официальным визитом в Российскую Федерацию.

В рамках программы визита, осуществляемого по приглашению Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко, в Москве запланирован ряд двусторонних встреч, призванных способствовать дальнейшему развитию межпарламентских связей и в целом традиционно дружественных туркмено-­российских отношений.

В московском Международном аэропорту «Внуково-2» Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова тепло и радушно встретили Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации ­Валентина Матвиенко и другие официальные лица.

Во второй половине дня Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана проследовал в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Здесь, в фойе, Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова сердечно приветствовала Спикер верхней палаты Парламента России Валентина Матвиенко.

После церемонии официального фотографирования на фоне Государственных флагов двух стран Герой-Аркадаг сделал памятную запись в Книге почётных гостей.

Здесь же, в фойе, была организована фотовыставка, посвящённая туркмено-российскому межпарламентскому сотрудничеству.

Затем в Зале приёмов состоялась встреча Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко, которая прошла в расширенном составе, с участием членов официальных делегаций двух стран.

По завершении встречи состоялась церемония подписания Соглашения между Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана и Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации о создании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Затем Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана и Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации выступили с обращением к представителям средств массовой информации.

По завершении пресс-конференции Гурбангулы Бердымухамедов и Валентина Матвиенко проследовали в фойе, где стали зрителями выступления юных артистов Детского музыкального театра «Домисолька». От имени Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана юным российским артистам были вручены подарки.

Официальный визит Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана в Российскую Федерацию продолжается.