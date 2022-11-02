Среда, 2 Ноября 2022 15:18

АрмИнфо.Экс-глава МИД Армении Зограб Мнацаканян вновь обрушился с критикой на ОДКБ на фоне высказываний президента Беларуси Александра Лукашенко.

"OДКБ - это что угодно, только не коллективная безопасность для своих членов. Беларусь открыто превращает его в Организацию коллективной безопасности для Азербайджана. Ирония ситуации с Беларусью заключается в том, что, хотя они являются союзниками по ОДКБ, они также являются членами Движения неприсоединения. Что за шутка?", - написала Мнацаканян.

Как недипломатично выразился экс-глава МИД РА, "тупоголовые суждения и эмоциональные всплески белорусского деспота опасны тем, что он стремится опустить остальных до своего уровня и наделить их опытом". "Конечно, он предпочитает в своем кругу "нашего человека" из Азербайджана. Диктаторы мира, объединяйтесь!>, - отметил с иронией Мнацаканян.

<Факт остается фактом - суверенная территория члена ОДКБ Армении остается оккупированной Азербайджаном. Любые мирные переговоры без решения вопроса о немедленной и полной деоккупации Армении являются насмешкой над миром", - продолжил дипломат.

Вместе с тем, Мнацаканян подчеркнул, что обсуждение Арцаха без учета реальной, ощутимой, экзистенциальной угрозы его народу является прелюдией к акту пособничества и подстрекательства к массовым преступлениям, которые Азербайджан готов совершить. "Они давали достаточные предупреждающие знаки для таких тенденций", - резюмировал экс-глава МИД РА.

Как ранее сообщало АрмИнфо, президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с генсеком ОДКБ Станиславом Засем, выразился достаточно категорично по вопросу отправки миссии ОДКБ на армяно-азербайджанскую границу, заверив, что там достаточно присутствия российских военных. Президент Беларуси также выразил полную поддержку президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, и даже в чем-то попытался оправдать азербайджанскую агрессию против Армении и Арцаха. Более того, Лукашенко в ходе своей речи также использовал тезисы, тиражируемые азербайджанской госпропагандой, и которые идут в разрез с реальной ситуацией в регионе.