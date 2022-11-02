Среда, 2 Ноября 2022 15:18

АрмИнфо.Позиция России по статусу Нагорного Карабаха полностью и на 100% соответствует подходу правительства Армении. Об этом 2 ноября в парламенте заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, представил детали состоявшейся 31 октября в Сочи трехсторонней встречи с президентами России Владимиром Путиным и Азербайджана Ильхамом Алиевым.

<Можно ли зафиксировать, что в ходе встречи был сделан шаг к реализации <повестки мира>? Могу сказать однозначно - да. Очень полезная и важная встреча. И это была очень полезная и важная встреча. Разумеется, встреча имела как открытую, так и закрытую часть. Было поднято много важных вопросов>, - сказал он.

Он указал на то, что до сочинской встречи в Армении развернулись обсуждения по поводу того, идет ли РА по самому оптимальному пути, <существующему на этом поле>, урегулирования армяно-азербайджанских отношений и урегулирования нагорно-карабахской проблемы. <Речь была о том, насколько проводимая официальными лицами, участвующими в переговорах, в содержательном плане соответствует интересам Республики Армения и Нагорного Карабаха. Думаю, что одним из важнейших нюансов сочинской встречи стал ответ на этот вопрос. Не то, что его не было до Сочи, просто обсуждения по этому вопросу стали максимально публичными, и мы можем публично увидеть и сравнить, насколько наша политика соответствует этому видению>, - подчеркнул Пашинян. Премьер заявил также, что предложения России по Нагорному Карабаху полностью соответствуют политике Армении. <Российские коллеги заявили, что, по их мнению, правильным подходом будет на неопределенное время отсрочить вопрос статуса Нагорного Карабаха. Это обосновывается тем, что сейчас объективно невозможно найти статус, который был бы взаимоприемлем для обеих сторон. Насколько политика правительства Армении соответствует этому видению? Полностью и на все 100%>, - подчеркнул он. При этом глава армянского кабмина сообщил, что его предложение о продлении мандата российских миротворцев в Нагорном Карабахе принято не было. <Мы предложили продлить мандат на неопределенное время - на 5, на 15, 20 лет. И хотя оно не было принято, но, по моим наблюдениям, вопрос вошел в повестку. Но я хочу обратить внимание, что согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября нахождение миротворцев в Нагорном Карабахе продлевается автоматически. То есть оно может быть не продлено, если одна из сторон выдвинет возражения за шесть месяцев до истечения срока>, - сказал Пашинян.

Тем не менее, по словам премьера, Еревану было важно закрепить то, что ни у одной из сторон нет и не будет возражений по части автоматического продления мандата миротворцев. <Присутствие миротворцев в Нагорном Карабахе - является важнейшим гарантом обеспечения безопасности и прав армян Нагорного Карабаха до тех пор, пока не созданы надежные механизмы и гарантии>, - указал он.

Никол Пашинян заверил, что политика Еревана до и после встречи в Сочи не претерпела изменений.