Выездное заседание Постоянной комиссии проходит сегодня, 2 ноября, в Ереване (Республика Армения). Акоп Аршакян в качестве Председателя Постоянной комиссии ПА ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству доложил участникам заседания о ходе реализации приоритетов Республики Армения в период председательства в ОДКБ в 2022 году. Участники заседания - представители парламентов государств - членов ОДКБ рассматривают вопрос о военно - политической ситуации в Кавказском регионе коллективной ответственности ОДКБ

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