Среда, 2 Ноября 2022 15:16

АрмИнфо. Правящую в Армении партию <Гражданский договор> можно обвинять в чем угодно, но только не в вопросе демократичности. Об этом 2 ноября журналистам заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян, отвечая на вопрос об избрании премьер-министра РА Никола Пашиняна главой совета правления партии.

Спикер заметил, что на данном этапе это было правильным решением. <На первом съезде, когда главой совета был избран Сасун Микаелян, мы не были у власти, на втором был избран Сурен Папикян, когда мы уже взяли на себя бразды правления>, - заявил Симонян, опровергнув слухи о том, что в рядах партии сформировались два лагеря - сторонников вице-мэра

Тиграна Авиняна и министра обороны Сурена Папикяна. Он указал на абсурдность этих слухов, поскольку лидером политической силы является Никол Пашинян, и разделение партии на какие-то лагеря, алогично само по себе. Тем не менее, Симонян констатировал, что об этих лагерях у него лично нет никакой информации.

Говоря о прежних властях, спикер заметил, что если бы они были демократическими, возглавляемая премьер-министром РА Николом

Пашиняном политическая сила в 2018 году не пришла бы к власти.

Отвечая на вопрос о том, почему Серж Саргсян подал в отставку, если представители нынешней власти считают его авторитарным правителем, и почему в таком случае тот же третий президент не прибегнул к силе, чтобы подавить народные выступления, Симонян заявил, что 1 марта 2008 года Роберт Кочарян и Серж Саргсян подавили народные волнения, чтобы сохранить власть за Сержем Саргсяном. <По вашему, я должен теперь благодарить Саргсяна за то, что в народ не стреляли? Уверяю, что если бы у него был хоть один шанс удержать власть, или же передать власть Карену Карапетяну (в бытность Саргсяна премьер-министр РА - ред.) с последующим своим возвращением, он бы сделал это>, - заявил спикер. Он добавил, что в революционном движении участвовали практически все граждане Армении, часть которых впоследствии разочаровалась, часть еще более была воодушевлена, но всех этих людей необходимо уважать. Говоря о предстоящем митинге оппозиции, который состоится 5 ноября, Симонян отметил, что ее представители руководствуются принципом "Не останавливаться и позориться до конца". Он выразил сожаление тем, что представитель партии АРФД, депутат НС Ишхан Сагателян не понимает, что ему доверили роль политического самоубийцы. <Его склоняют к политическому самоуничтожению. Мы были в оппозиции и знаем, когда нужно проводить митинги, а когда - остановиться", - заявил спикер.