Среда, 2 Ноября 2022 15:16

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян считает, что в отношениях с Турцией преодолены комплексы и сложности коммуникационного характера. Об этом он заявил 2 ноября на предварительных слушаниях проекта госбюджета на 2023 год в Национальном собрании.

По его словам, встреча с президентом Тайипом Эрдоганом была важной и позволила изменить ситуацию в контексте армяно-турецких контактов. Анализируя обстановку, он понял, что в ходе контактов с турецкой стороной в августе-октябре этого года стороны смогли преодолеть коммуникационные сложности.

Как отметил Пашинян, этот аргумент может казаться несущественным. Однако в прошлом, по его словам, всегда стоял вопрос, встречаться или нет, говорить или нет, что имело большое практическое значение. <Сегодня это обстоятельство и сложности устранены. Я думаю, что это не очень предметная, но существенная перемена. Мы последовательно будем двигаться вперед в направлении реализации мирной повестки дня>,

- сказал Пашинян.

Напомним, что 6 октября в Праге состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Турции Реджепа Эрдогана. На встрече была подчеркнута важность прямых контактов и встреч на высоком уровне в контексте урегулирования отношений между Арменией и Турцией. После встречи глава Турецкой республики сообщил журналистам, что Турция верит в возможность полной нормализации отношений с Арменией. Он также сообщил что в ближайшее время намерен переговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным.