Среда, 2 Ноября 2022 15:15

АрмИнфо.Министр обороны Армении Сурен Папикян принял делегацию ЕС во главе с руководителем Миссии наблюдателей Европейского союза (МНЕС) в Грузии и Армении Марека Шчигеля. Во встрече участвовала и глава делегации ЕС в Армении Андреа Викторин.

Как сообщает пресс-служба МО РА, министр обороны, высоко оценив работу наблюдательной миссии, подтвердил готовность содействовать работе миссии. Был обсужден ряд вопросов, связанных с деятельностью и взаимодействием миссии наблюдателей.

Напомним, что гражданская миссия ЕС численностью в 40 человек прибыла в Армению в начале октября. Она пробудет в стране два месяца. Цель - мониторинг обстановки на армяно-азербайджанской границе.