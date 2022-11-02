Среда, 2 Ноября 2022 15:14

АрмИнфо.Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян провел встречу с главой Миссии наблюдателей Европейского союза (МНЕС) в Грузии и Армении Мареком Шчигелем. Во встрече также приняла участие глава делегации ЕС в Армении, Андреа Викторин.

Как сообщает пресс-служба Совбеза РА, Григорян приветствовал визит главы миссии в Армению и выразил удовлетворение результатами двустороннего сотрудничества. Секретарь Совбеза РА с уверенностью отметил, что двустороннее сотрудничество обладает потенциалом укрепления среды безопасности в регионе.

Глава миссии наблюдателей ЕС в Армении Марек Шчигель выразил благодарность за поддержку, оказанную как на государственном, так и на местном уровне, в частности, он подчеркнул высокую готовность внести свой вклад в двустороннее сотрудничество.

На встрече собеседники обсудили деятельность гражданской миссии ЕС в Армении.

Напомним, что гражданская миссия численностью в 40 человек прибыла в Армению в начале октября. Она пробудет в стране два месяца. Цель - мониторинг обстановки на армяно-азербайджанской границе.