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 Среда, 2 Ноября 2022 13:08
Марианна Мкртчян

Российский политолог: Надо объективно признать - военное присутствие России в регионе гарантирует сохранение национальной государственности Армении

Российский политолог: Надо объективно признать - военное присутствие России в регионе гарантирует сохранение национальной государственности Армении

АрмИнфо. Сложно говорить об итогах Сочинской встречи лидеров Армении, Азербайджана и России, пока не будет заметно практическое воздействие на ситуацию.

Об этом в беседе с АрмИнфо заявил российский политолог, главный научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН, доктор исторических наук Александр Крылов, касаясь отсутствия упоминание о Нагорном Карабахе в итоговом заявлении лидеров трех стран после встречи в Сочи.

В этом ключе он напомнил, что президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи признался, что из документа были изъяты чувствительные пункты или формулировки, которые могут вызвать негативную реакцию в Армении и Азербайджане, и тем самым обострить ситуацию в зоне конфликта.

В этой связи, российский эксперт считает положительным в сложившихся условиях тот факт, что стороны договорились и подтвердили приверженность соблюдать режим прекращения огня, воздерживаться от применения силы.

"Мы видим, что все прежние договоренности не соблюдались. Собственно, в результате этого и сложилась эта ситуация, когда Азербайджана постепенно продвигается на стратегически важные территории, захватывает высоты, подходит к дорогам. В общем-то, понятно, что это сознательная политика, направленная на всемерное давление на Армению с тем, чтобы Ереван принял все условия мира Азербайджана", - констатировал Крылов.

При этом эксперт уверен, что Россия занимает в этом вопросе не 100% азербайджанскую позицию, а наоборот, И в этом отличие ее от Западной позиции. В этом ключе ученый обратил внимание на активность тех же США и ЕС в этом вопросе.

"Тот же Вашингтонский документ, переговоры в Брюсселе - мы видим, что там вопрос о статусе Нагорного Карабаха вообще снят с повестки. И стороны до конца текущего года должны заключить договор и таким образом решить все проблемы", - заметил политолог.

Крылов также считает важным учитывать тот фактор, что в Западном проекте урегулирования нет ни словам о присутствии российских миротворцев в Нагорном Карабахе. В этом ключе он предположил, что если под эгидой Запада будет заключено какое-то соглашение и договор о мире между Арменией и Азербайджаном, то не останется места для российских миротворцев в Арцахе и 102-ой российской военной базы в Армении.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что у России совершенно иная позиция.  "Хотя статус Нагорного Карабаха официально не поднимается, поскольку это сразу приведет к прекращению переговоров, понятно, что Азербайджан тут занимает предельно жесткую позицию. Тем, не менее, весь смысл российской позиции заключается в том, что нужно отложить этот вопрос на неопределенно долгую перспективу. Притом, что безопасность армянского населения Нагорного Карабаха должна быть обеспечена", - обратил внимание Крылов.

По идее, продолжил он, если следовать заключенным соглашениям - что стороны стремятся к миру, налаживается экономическое сотрудничество, прекращается взаимная враждебная пропаганда, развиваются экономические связи, - то получается, что регион переходит от состояния постоянной конфронтации к нормализации и стабилизации. При этом, по его словам, с перспективой на то, что границы и статусы не будут иметь столь острого значения, как сейчас. Крылов признал, что это очень далекая перспектива.  Однако, он убежден, что если идти по этому пути, тогда регион может стать зоной стабильности и уйти от состояния одной из горячих точек в мире.

В тоже время, по мнению российского эксперта, Западный вариант урегулирования направлен, прежде всего на выдавливание России из региона, и нет механизмов, которым будет обеспечиваться стабилизация.

"Это просто заключить соглашение между Арменией и Азербайджаном, фактически на азербайджанских условиях. Но, понятно, что в регионе не все это примут. А во-вторых, кто будет гарантировать безопасность? Ведь пока что о вводе западного миротворческого контингента речи не идет. Поэтому, ситуация здесь крайне сложная, находимся на таком переломе, когда все решают. И ключевой вопрос для Армении в этой ситуации: принять Западный вектор, или же сохранить российский", - считает политолог.

По его словам, у Азербайджана же последовательная жесткая позиция и он будет давить до тех пор, пока не добьется своего.

Меж тем, на уточнение, можно ли предположить, что пассивная роль России в текущих достаточно непростых реалиях подтолкнет Армению в объятия Запада, Крылов согласился, что состояние раздражения и разочарования наблюдается, однако, у всех сторон. "И не только у армян, кстати. Армяне недовольны тем, что Россия проявляет замедленную реакцию, недостаточно проявляет себя как союзник. Азербайджан недоволен тем, что российские войска мешают ему окончательно решить проблему Карабаха. Россия не довольна тем, что у нее сейчас все силы и интересы сосредоточены на Украинском фронте. В этих условиях для нас осложнения отношений с Азербайджаном и Турцией крайне нежелательны", - заметил эксперт.

В этой связи, продолжил доктор исторических наук, ситуация на Южном Кавказе вызывает большое недовольство и в России. По его словам, безусловно, нужно ситуацию каким-то образом стабилизировать. В этом ключе политолог обратил внимание, что Россия предлагает путь стабилизации ситуации. При этом он констатировал, что предлагает и Запад.

"И здесь, дело Армении выбрать, чьи гарантии надежнее. Если российские гарантии и действия России не удовлетворяют армянскую власть и общество, тогда можно ожидать, что будет принята Западная модель", - сказал Крылов, который скептично отнесся к модели Западных гарантий. В этой связи он напомнил о событиях 100-летней давности в регионе.

"Можно вспомнить события 100-летней давности и судьбу Западной Армении и Киликийской Армении. Тогда большие надежды были на Антанту. Но, как мы знаем, где сейчас Западная Армения и Киликийская Армения?! Поэтому здесь, на этом переломе очень важно сделать ответственный выбор и видеть не только какие-то сиюминутные интересы, в том числе и финансовые. А всё-таки думать о том, что действительно, армянская государственность сегодня под такой же угрозой, что и была сто лет назад.  Речь, естественно, идет не о том каком-то приходе Красной армии в Закавказье или Советизации или русификации. Конечно же, сегодня мир уже совсем другой. Но здесь в плане гаранта нужно четко выбирать и трезво оценивать потенциал", - убежден российский политолог.

Крылов считает, что при всех недовольствах, медлительности и нерешительности российской стороны, всё-таки нужно объективно признать, что военное присутствие России в регионе гарантирует сохранение национальной государственности Армении.

"Может быть, если западные миротворцы придут в регион наступит всеобщее благоденствие, весь регион вступит в состав ЕС и НАТО и всё будет как-то замечательно.  Но, мне как-то в это не верится", - резюмировал Крылов. 

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