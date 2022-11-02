Среда, 2 Ноября 2022 12:09

АрмИнфо.Парламент Турции одобрил законопроект о продлении мандата на пребывание турецких военных в Агдаме (Акне - ред.), перешедшем под азербайджанский контроль по итогам 44-дневной войны.

Законопроект за подписью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана был утвержден 1 ноября на пленарном заседании парламента. Таким образом, с 17 ноября 2022 года срок миссии турецких военных в Акне будет продлен еще на один год.

Совместный российско-турецкий мониторинговый центр, в котором дислоцированы турецкие военные, "успешно продолжает свою деятельность", говорится в документе.

"Продолжение миссии турецких военных в Совместном центре необходимо для осуществления эффективной и конструктивной роли Турции в регионе и отвечает ее национальным интересам", - отмечается в сообщении, передает Anadolu.

Напомним, что совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта был развернут на территории Азербайджана в соответствии с Меморандумом, подписанным главами оборонных ведомств Российской Федерации и Турецкой Республики 11 ноября 2020 года. Штаб Совместного Центра сформирован в виде командного пункта на паритетной основе, в нем представлено равнозначное количество представителей от каждой стороны с начальником от каждой национальной структуры.