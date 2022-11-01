Вторник, 1 Ноября 2022 18:48

АрмИнфо. Оставление Арцаха в составе Азербайджана чревато этническими чистками, отметили представители оппозиционных фракций Национального Собрания Армении на встрече с депутатами Европарламента Петером ван Даленом, Фабио Массимо Кастальдо и Ларсом Патриком Бергом.

Как сообщает пресс-служба НС, гости находятся в Армении, чтобы ознакомиться с реалиями, с которыми столкнулась страна, выразить в эти трудные времена свою солидарность с армянским народом.

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с азербайджанской широкомасштабной агрессией против суверенной территории Республики Армения, решением Нагорно-Карабахской проблемы.

Отмечалось, что сегодня многие европейские структуры взяли на вооружение политику двойных стандартов и в создавшейся геополитической ситуации энергетические интересы ставят выше принципов международного права.

На встрече затронут также доклад по Армении, который в ближайшее время будет обсуждаться в Европарламенте.