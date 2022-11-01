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 Вторник, 1 Ноября 2022 18:47

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 2 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00   жилые дома 44/2, 44/3, 44/4, 46, 46/1, 48, 48/1, 48/2, 48/3 на улице Молсовакан, школа N139 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; Научный центр травматологии и ортопедии; частные дома 99-155 на 13-ой улице, 1-48 на 15-ой улице, 50-105 на 17-ой улице Норка, частные дома на улицах Норка 5, 7, 9, 11, 13, частные дома 2-22а на 2-ом переулке 17-ой улицы Норка в Норк Мараше; частные дома территорий, прилегающих к улицах Г.Овсепяна и Давида Бека, здания школ N57, 61, ясли-детский сад N124 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); 

11:00-17:00   жилые дома 40, 40/1, 40/2 и частные дома 42-44 на улице Мамиконянца, жилые дома 19, 19/1, 21 на улице Н.Тиграняна, жилые дома 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25 на улице Лепсуса, частные дома 34-62 на улице Ягубяна, жилые дома 2/4–2/22 на улице Бабаяна, 14, 14/1, 16 на улице Чолакяна, 2/10, 4/7, 6/2, 10/2 на улице Улнеци, частные дома 11-29 на 25-ой улице, 1-13 на 35-ой улице Арабкира, частные дома 3-13 на улице В.Давтяна; жилые дома 35/42-35/48, 37/19, 37/35 и частные дома 35/10-35/98 на улице Ачаряна, жилой дом 10/16 на 2-ом переулке Ачаряна, жилой дом 17 на пр. Багратуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 13, 15 на переулке Башинджагяна, жилой дом 42 на улице Шираза, детский сад n36, улицы Сари Тага 18-28, жилые дома 10-24 на улице Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Араратской области:

10:00-14:00   частично кварталы 2, ‘Каяран” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис; жилые дома 1а, 1 в поселке Воску Корзман Фабрика в городе Арарат; часично села Саят-Нова, Нор Кянк, Лусашох;

11։00-15։00 частично село Мхчян;

11։00-16։00  частично улицы Торомоняна, Исакова, Огостоси 23 в городе Арташат;

 

в Котайкской области:

10։00-14։00   жилые дома 12-21, 32-41 в 3-ем квартале, школа N3, ресторан “Гинац”, ясли-детский сад “Цицернак”, территория газовой конторы и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Чаренцаван;

10։00-16։00    частично кварталы ‘Ванатур”, ‘Джрарат”, ООО ‘Гракнат”, “Г.Айрапетян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан; село Агавнадзор полностью, газозаправочная станция “ВИВА МАН”, дома отдыха ‘Мармарик”, “Алашкерт”, “Гюхакадемия”; учебная база “Педагогического университета”, школа села Агавнадзор и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); 

11։00-17։00   частично села Катнахбюр, Котайк; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра;

 

в Гегаркуникской области:

10։00-16։00   село Норатус полностью, абоненты-жильцы так называемой территории “Каранк” села Норатус; школы NN1, 2, 3 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); газозаправочная станция “Анд-Мариам”, асфальтовый завод “Норатуси ЧШШ”, ООО ‘Атомашен”, гостинично-ресторанный комплекс “Верадардз”, станция компании ‘Юком”;

 

в Лорийской области:

11։00-13։00   село Арчут, станция “Арчут” и церковь “Котрац”;

 

в Ширакской области:

10:00-15:00   улицы Сундукяна, Спандаряна, Атарбекяна и территория, прилегающая к кольцевому “Багратуняц” на пр. Ахтанак, кафе ‘Файтон”, “Ацатун”, ‘Айат”, “Фуд тайм” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), магазины “Кристалл”, “Корона’, офис компании “Виваселл-МТС”, Гюмрийский филиал компании ‘Фаст Кредит”, гостиница “Томус” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Гюмри;

10:00-16:00   поселок “Ленгес” в Ахурянском регионе.

 

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180. 

 

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

 

 

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 3 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00   абоненты-жильцы жилых домов 34, 38, 44, 46, 48, 52, 50 на улице Шираза;

11:00-15:00   жилые дома 1, 1/1, 1/2 и частные дома 7-125 на улице Хагаг Дон;

11:00-17:00 частные дома 1-67 на улице А.Арменакяна, частные дома 301-305 на улице Норки Айгинер и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); детская стоматологическая клиника административного округа Шенгавит,  жилые дома 14, 16 на улице Чехова, частные дома улицы Манташяна, частные дома на 1-ом переулке улицы Чехова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Арагацотнской области:

11:00-13:00 село Уджан;

 

в Араратской области:

11:00-16:00 частично село Гетазат;

 

в Котайкской области:

10։00-14։00   жилые дома 5-12, 30-33 в 6-ом квартале, ясли-детский сад “Грашк”, музыкальная школа, филиал “Чаренцаван” компании “Ардшинбанк” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Чаренцаван;

11։00-17։00   частично села Катнахбюр и Котайк; частично частные дома Джврежа и Дзорахбюра;

 

в Гегаркуникской области:

10։00–10:30   населенный пункт Ванадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-11:30   села Шатван, Шатджрек, Гегамабак, Джахацадзор, Айрк, Норабак, Верин Шоржа, Неркин Шоржа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), МГЭС “Айрк-1”, “Айрк-2”, станции компаний “Телеком Армения”, “Юком”;

10։30–11:30   населенный пункт Дзорагюх полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14։00–17:00   населенные пункты Золакар, Астхадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Лорийской области:

11։00-17։00   кварталы ‘Кентрон 1, 2”, “Лифт”, улицы Шаумяна, Торосяна, Мясникяна, Ширака, С.Аветисяна, 1-ый переулок Айгестана, школа N1 в городе Спитак; села Ехегнут и Дебед;

 

в Тавушской области:

12:00-14:00   села Неркин Гош, Гош и Хачардзан;

 

в Ширакской области:

10:00-16:00   1-ая улица села Ашоцк в Ашоцком регионе; частично село Ширакаван в Анийском регионе.

 

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