Вторник, 1 Ноября 2022 17:16

АрмИнфо.Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Иран, несомненно, станет поворотным моментом для развития отношений между двумя странами. Об этом, как передает иранское агентство Mehrnews, заявил 1 ноября президент Ирана Эбрахим Раиси на совместной пресс-конференции в культурно­историческом комплексе Саадабад по итогам переговоров с прибывшим в страну с рабочим визитом Пашиняном. На сегодня стороны уже анонсировали продление соглашения в области энергетики и газа.

Отметив, что политика добрососедства является одним из приоритетов иранского правительства, Эбрахим Раиси отметил, что на повестке дня стоит проведение двусторонних встреч для развития экономических, торговых отношений и отношений в области безопасности между Ираном и Арменией.

По словам президента ИРИ, товарооборот между двумя странами увеличился на 43%. Поставлена задача достичь товарооборота в 3 млрд долларов, отметил Раиси. По его мнению, хорошие отношения между двумя странами обязательно приведут к улучшению отношений в регионе и мире.

Заявив, что Кавказский регион является частью истории, цивилизации и культуры Ирана, Раиси сказал, что развитие, безопасность и мир в Кавказском регионе очень важны для Ирана. При этом, как подчеркнул глава ИРИ, региональные проблемы должны решать региональные акторы. <Любое вмешательство извне вместо решения проблем лишь создаст дополнительные>, - сказал он.

Премьер-министр Армении, в свою очередь, высоко оценил отношение президента Раиси к армянской общине Ирана. Иран может быть четким и явным символом мирного сотрудничества и сосуществования между последователями различных религий, отметил он.

<Я предоставил господину Раиси информацию о вчерашней трехсторонней встрече в Сочи и согласен с мнением президента Ирана об установлении прочного мира и безопасности в регионе>, - сказал Пашинян.

Он также сообщил, что министры Ирана и Армении подписали меморандум о взаимопонимании относительно продления соглашения по электроэнергии и газу. Состоялись также обсуждения в сфере энергетики и сельского хозяйства, инфраструктуры и управления водными ресурсами.

Премьер-министр Армении пригласил президента Ирана посетить Ереван для продолжения этих переговоров.

Напомним, что в 2004 году Тегеран и Ереван подписали бартерное соглашение о газе в обмен на электроэнергию сроком на 20 лет, согласно которому экспортируемый Ираном газ будет потребляться электростанциями в Армении, а взамен Иран импортирует электроэнергию из Армении. РА импортирует газ из ИРИ с середины 2009 года. Армения осуществляет бартерную сделку с Ираном "газ в обмен на электроэнергию" из расчета 1 куб.м голубого топлива из Ирана в обмен на 3 кВт/ч электроэнергии из Армении. Поставки газа осуществляются по газопроводу Иран - Армения, а электроэнергия из Армении по двум ЛЭП направляется в Иран