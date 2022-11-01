Вторник, 1 Ноября 2022 17:11

АрмИнфо.Ардшинбанк и Mastercard объявляют о новой акции и предлагают совершать безналичные платежи одним из самых простых и быстрых способов — через Apple Pay и получать кэшбэк.

Владельцы карт Ардшинбанка Mastercard Standard, Mastercard Gold и Mastercard World Black Edition могут участвовать в акции, привязав свою карту к Apple Wallet через мобильное приложение Ардшинбанка или приложение iPhone Wallet.

Согласно условиям акции первые 3000 держателей карт Mastercard, совершившие 3 безналичных платежа через Apple Pay в период с 1 по 30 ноября на общую сумму 5000 драмов РА и более, в течение 15 дней после окончания акции получат на ту же карту кэшбэк в размере 1000 драмов РА. В рамках акции держателю карты кэшбэк будет выплачен единовременно.

Напомним, что Ардшинбанк одним из первых в Армении запустил платежи Apple Pay с помощью Mastercard.