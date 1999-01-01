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Члены гражданской миссии ЕС продолжают изучать ситуацию в ГегаркуникеЧлены гражданской миссии ЕС продолжают изучать ситуацию в Гегаркунике
В капусте взаимных противоречий сложно было ожидать заявления в Сочи, полностью удовлетворяющее одну из сторон - экспертВ капусте взаимных противоречий сложно было ожидать заявления в Сочи, полностью удовлетворяющее одну из сторон - эксперт
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В Минобороны Армении прошло рабочее совещаниеВ Минобороны Армении прошло рабочее совещание
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Начальник Генштаба ВС РА: 25 военнослужащих ВС Армении считались пропавшими без вести в результате сентябрьской агрессии АзербайджанаНачальник Генштаба ВС РА: 25 военнослужащих ВС Армении считались пропавшими без вести в результате сентябрьской агрессии Азербайджана
Начальник Генштаба Армении подтвердил позиционные потери армянской стороны в ходе сентябрьской агрессии и рассказал о ситуации на передовойНачальник Генштаба Армении подтвердил позиционные потери армянской стороны в ходе сентябрьской агрессии и рассказал о ситуации на передовой
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Премьер-министр Армении посетит ИранПремьер-министр Армении посетит Иран
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