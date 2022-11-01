Вторник, 1 Ноября 2022 16:07

АрмИнфо. По обвинению в убийстве сослуживца и нанесении вреда собственному здоровью задержан резервист в звании рядовой. Судом в качестве меры пресечения избран арест. Об этом сообщает Следственный комитет Армении.

В ведомстве напомнили, что 29 октября от выстрела сослуживца смертельное огнестрельное ранение получил резервист, рядовой Мисак Норайрович Петросян (1985 г.). В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 155 и ч. 1 ст. 528 Уголовного кодекса РА.

Согласно СК, на одном из боевых постов ВС РА 29 ноября завязался спор, между Петросяном и сослуживцев, также резервистом, который закончился стрельбой. Рядовой Петросян получил смертельное огнестрельное ранение в область головы. Стрелявший после убийства сослуживца выстрелил себе в ногу. Следствие продолжается