Вторник, 1 Ноября 2022 16:07

АрмИнфо.Губернатор Гегаркуникской области РА Карен Саркисян 1 ноября принял членов наблюдательной миссии ЕС во главе с руководителем рабочей группы Линн Неттельвик.

Как сообщил сам Саркисян, в продолжение рабочих обсуждений, состоявшихся 31 октября в Варденисе и в ходе осмотра ряда пострадавших от обстрелов населенных пунктов, он представил подробности о военной агрессии противника 13-14 сентября 2022 года, совершенных зверствах, ситуации, сложившейся в населенных пунктах после обстрелов. Все вышеуказанное, согласно Саркисяну было подкреплено фотографиями.

"Говоря о поврежденных домах и сооружениях, в подвергнутых обстрелу населенных пунктах, сообщил, что при поддержке правительства РА в настоящее время ведутся ремонтные работы частично поврежденных жилищ. Кроме того, правительство заново построит 8 домов, полностью разрушенных от действий противника.

Говорили также о существующих в регионе рисках, о поддержании санитарных условий водных ресурсов, о подаваемых в населенные пункты, которые пострадали в результате обстрелов, об оказании психологической поддержки переселенцам и школьникам.

Мы договорились регулярно встречаться, потому что такие обсуждения способствуют правильной и эффективной организации работы", - отметил глава Гегаркуника.