Вторник, 1 Ноября 2022 14:13

АрмИнфо. Форум "Примаковские чтения", ставший уже традиционными, в этом году имеет особое значение. Об этом 1 ноября на открытии научно-экспертного форума "Примаковские чтения" заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.

Он отметил, что в этом году "Чтения" проходят в особой обстановке мир переживает, в чем-то даже беспрецедентные вызовы, происходит глубокая трансформация мирового порядка, что отражается на всех регионах. По его словам, это отражается, в том числе и на регионе Южного Кавказа, где ломаются многие привычные парадигмы.

"И очень важно, что сегодняшняя тематика "Чтений" отражает наиболее актуальные и острые вопросы, которые требуют квалифицированного осмысления", - отметил посол, выразив убеждение, что опытный состав участников сможет обсудить и выработать полезные рекомендации в этой связи.

В свою очередь заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов также выразил убеждение, что на форуме сегодня будут затрагиваться очень важные вопросы. "Мне бы очень хотелось, чтобы в ходе обсуждений затрагивались не только вопросы вооружений и безопасности, но и поговорили о том, что сегодня реально беспокоит людей. Это вопросы экологии, здравоохранения и социальной сферы. Очень отрадно, что есть отдельная секция, которая нам позволит поговорить о вызовах будущего", - сказал он, выразив надежду, что результаты дискуссий не останутся в стенах НАН РА и разойдутся в массы.

Отметим, что сегодня в Ереване начала свою работу двухдневная

выездная сессия научно- экспертного форума "Примаковские чтения".

Форум проводится в Армении совместно с федеральным агентством

"Росссорудничество", Национальным исследовательским институтом

мировой экономики и международных отношений имени Евгения Примакова, Институтом востоковедения НАН РА при содействии Аналитического центра стратегических исследований и инициатив.

Сессии первого дня форума посвящена следующим темам: "Трансформация миропорядка: региональное измерение", "Экономика: от пандемических до геополитических рисков", "Кавказ: региональный контекст поиска

формулы безопасности и развития в меняющемся мире".

Второй день будет посвящен теме: "Внерегиональные акторы Кавказского региона: интересы, приоритеты, возможности".

В списке экспертов, которые примут участие в Форуме в Ереване с российской стороны числятся Федор Войтоловский, Эдуард Соловьев, Елена Кузьмина, Александр Крылов и др., с армянской - научные сотрудники Института востоковедения Национальной академии наук Рубен Сафрастян, Гоар Искандарян, Кристине Мелконян.

Отметим, что научно-экспертный форум "Примаковские чтения" - ежегодная международная встреча экспертов, дипломатов и политиков в сфере международных отношений и мировой экономики. Впервые "Примаковские чтения" состоялись 29 октября 2015 года в день рождения Евгения Примакова - советского и российского политика, дипломата, бывшего директора Службы внешней разведки (1991-1996), министра иностранных дел (1996-1998), председателя правительства РФ.