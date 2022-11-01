Вторник, 1 Ноября 2022 14:11

АрмИнфо. Глава МИД России Сергей Лавров поприветствовал участников научно-экспертного форума "Примаковские чтения", которые сегодня начал свою работу в Ереване.

Его приветственную речь участникам встречи зачитал посол России в Армении Сергей Копыркин.

В послании Лаврова отмечается, что нынешнее выездное заседание форума проходит в Армении в год, кода отмечается 30-летие установления армяно-российских дипломатических отношений. "За прошедшие десятилетия, опираясь на прочные узы дружбы и взаимную симпатию, нам удалось заложить прочный фундамент долгосрочного стратегического партнерства и союзничества. С удовлетворением отмечаю солидный состав приглашенных специалистов в области международных отношений. Сегодня вам предстоит рассмотреть широкий спектр вопросов: от состояния перспектив российско- армянских связей до путей продвижения общерегионального сотрудничества в Закавказье. Убежден, что результаты обсуждений позволят выработать полезные практические рекомендации, которые будут способствовать укреплению доверия и взаимопонимания между нашими народами", - говорилось в послании главы МИД России.

Отметим, что сегодня в Ереване начала свою работу двухдневная выездная сессия научно- экспертного форума "Примаковские чтения".

Форум проводится в Армении совместно с федеральным агентством "Россотрудничество", Национальным исследовательским институтом мировой экономики и международных отношений имени Евгения Примакова, Институтом востоковедения НАН РА при содействии Аналитического центра стратегических исследований и инициатив.

Сессии первого дня форума посвящена следующим темам: "Трансформация миропорядка: региональное измерение", "Экономика: от пандемических до геополитических рисков", "Кавказ: региональный контекст поиска формулы безопасности и развития в меняющемся мире".

Второй день будет посвящен теме: "Внерегиональные акторы Кавказского региона: интересы, приоритеты, возможности".

В списке экспертов, которые примут участие в Форуме в Ереване с российской стороны числятся Федор Войтоловский, Эдуард Соловьев, Елена Кузьмина, Александр Крылов и др., с армянской - научные сотрудники Института востоковедения Национальной академии наук Рубен Сафрастян, Гоар Искандарян, Кристине Мелконян.

Отметим, что научно-экспертный форум "Примаковские чтения" - ежегодная международная встреча экспертов, дипломатов и политиков в сфере международных отношений и мировой экономики. Впервые "Примаковские чтения" состоялись 29 октября 2015 года в день рождения Евгения Примакова - советского и российского политика, дипломата, бывшего директора Службы внешней разведки (1991-1996), министра иностранных дел (1996-1998), председателя правительства РФ.

Инициаторами и организаторами мероприятия выступили Институт мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова Российской академии наук, Центр международной торговли и Торгово-промышленная палата Российской Федерации.

Форум занимает заметное место среди наиболее авторитетных и представительных международных конференций, привлекает внимание видных политиков, дипломатов, учёных, экспертов и журналистов из разных стран мира