Вторник, 1 Ноября 2022 12:31

АрмИнфо. Ситуация на Южном Кавказе была в числе тем телефонного разговора глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу.

Согласно МИД России, стороны обсудили ситуацию вокруг совершенной Украиной 29 октября с.г. террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в г.Севастополь. В ходе беседы Лавров обозначил необходимость обеспечить получение гарантий со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против Российской Федерации.

По его словам, только при таких условиях возможно обсуждение вопроса о возобновлении движения по коридору безопасности, определенному "Черноморской инициативой".

"Стороны также согласились с необходимостью принятия ООН и западными странами дополнительных мер по реализации пакетной сделки в части, касающейся российских удобрений и сельхозпродукции.

Кроме того, министры обсудили шаги по содействию стабилизации на Южном Кавказе", - сообщает МИД России.