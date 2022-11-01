Вторник, 1 Ноября 2022 11:19

АрмИнфо.Два гроссмейстера из Армении вошли в топ-100 лучших шахматистов планеты. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг Международной шахматной федерации (FIDE) за ноябрь 2022 года.

Согласно рейтингу, нынешний лидер армянских шахмат Габриел Саркисян оказался на 41-ом месте с 2699 баллами. Другой армянский шахматист - Айк Мартиросян занял 58-ую строчку рейтинга с 2682 баллами.

Бывший лидер армянских шахмат Левон Аронян, выступающий в настоящее время под флагом США, скатился на 17-ое место с рейтингом в 2735 баллов. Еще один армянин Самуил Севян, также представляющий США, занял 49-ую строчку с рейтингом в 2687 баллов.

Возглавляет рейтинг чемпион мира норвежец Магнус Карлсен с рейтингом в 2859 баллов, на второй строчке - китайский гроссмейстер Динь Лижэнь (281 баллов), на третьей - россиянин Ян Непомнящий (2793 балла).