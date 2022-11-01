Вторник, 1 Ноября 2022 10:45

АрмИнфо.Всем понятно, почему встреча в Праге прошла без участия России. Об этом накануне на брифинге, посвященном итогам трехсторонней встречи лидеров России, Армении и Азербайджана, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Наши европейские партнёры проводят свою политику таким образом, чтобы пытаться Россию исключить из всяких форматов. Ясно совершенно, что это в некоторых ситуациях абсолютно нереалистично, невозможно - так, как, например, в этом случае. Но мы со своей стороны всегда приветствуем любые усилия, направленные на урегулирование. Поэтому, что касается того, как это коррелируется, - коррелируется вполне естественным образом, и мы поддерживаем всё, что направлено на снижение противостояния и на урегулирование, как я уже об этом сказал>, - заявил российский лидер.

Что касается вопросов, которые не удалось согласовать, то, как подчеркнул Путин, об этом можно говорить, но не нужно. <Потому что, если они до сих пор не урегулированы, то, на мой взгляд, не нужно заострять на них внимание прессы, общественности, а нужно просто спокойно, в закрытом режиме добиваться согласования. Это очень тонкие вещи, чувствительные для обеих сторон, и я не считаю себя вправе их выпячивать без согласования с партнёрами>, - подчеркнул президент РФ.

Накануне в Сочи прошла трехсторонняя встреча Владимира Путина,

Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, по итогам которой принято совместное заявление. <Мы, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин, встретились 31 октября 2022 года в г.Сочи и обсудили ход реализации трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

<Подтвердили приверженность неукоснительному соблюдению всех указанных договоренностей в интересах комплексной нормализации азербайджано-армянских отношений, обеспечения мира, стабильности, безопасности и устойчивого экономического развития Южного Кавказа. Согласились приложить дополнительные усилия, направленные на безотлагательное решение остающихся задач, включая блок гуманитарных вопросов. Отметив ключевой вклад Российского миротворческого контингента в обеспечение безопасности в зоне его развертывания, акцентировали востребованность его усилий по стабилизации обстановки в регионе. Договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 г.

Подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения в целях достижения устойчивого и долгосрочного мира в регионе. На основе имеющихся наработок условлено продолжить поиск взаимоприемлемых развязок.

Российская Федерация будет оказывать этому всяческое содействие. Акцентировали важность формирования позитивной атмосферы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения для продолжения диалога между представителями общественности, экспертных сообществ и религиозных лидеров при российском содействии, а также запуска трехсторонних межпарламентских контактов в целях укрепления доверия между народами двух стран. Лидеры Азербайджанской Республики и Республики Армения приветствовали готовность Российской Федерации и впредь всемерно способствовать нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, обеспечению стабильности и процветания на Южном Кавказе>,- говорится в итогов заявлении лидеров трех стран, - говорится в заявлении.