Понедельник, 31 Октября 2022 20:37

АрмИнфо.По последним данным 25 военнослужащих ВС Армении считались пропавшими без вести в результате сентябрьской агрессии Азербайджана. Об этом 31 октября в парламенте в беседе с журналистами заявил начальник генштаба ВС Армении Эдвард Асрян.

При этом он добавил, что во второй декаде октября, азербайджанская сторона передала Армении тела 10 армянских военнослужащих. "После идентификации тел, нам останется выяснить судьбу оставшихся военнослужащих", - сказал Асрян.

Он также подтвердил, что вражеские силы не позволяют забрать тела погибших военнослужащих по ряду направлений. "В направлении Кутакана есть тело одного военнослужащего. Оно просматривается через бинокль, однако мы не может забрать останки нашего военнослужащего, так как противник не позволяет", - отметил он.

На уточнение, каковы же реальные территориальные потери Армении, разные армянские чиновники озвучивают разные цифры, и не понятно кому верить, Асрян призвал верить всем. Он заверил, что существуют различные методы расчета потерь, что и вызывает путаницу и неоднозначное восприятие.

"Если считать те участки, куда противник вторгся и оккупировал наши территории - то это около 130 кв.км. Если считаем потери территорий от наших позиций, то потери составляют меньшую цифру. То есть, применяется различная методология подсчета", - сказал он. При этом он считает, что за отсчет нужно брать госграницу РА, а не позиционное расположение.

По его словам, нужно зафиксировать, что совершено вторжение на суверенную территорию Армении, то есть совершена агрессия и противник должен покинуть эти территории.

Начальник ГШ РА подчеркнул, что с их стороны предпринимаются всевозможные меры для восстановления суверенитета Армении.

"Действия предпринимаются как на политическом, так и на военном поприще", - заверил он, призвав дождаться окончательных результатов. Асрян также подчеркнул, что ВС РА по всем направлениям проводят фортификационные работы.

Отметим, что до сих пор неизвестно точное число потерь ВС Армении в результате сентябрьской вражеской агрессии. Согласно данным властей их более 200. Списков погибших нет до сих пор, спустя более 1,5 месяцев после агрессии.