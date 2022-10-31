Понедельник, 31 Октября 2022 19:47

АрмИнфо. На данный момент оперативная ситуация на восточном и юго-восточном направлениях линии соприкосновения ВС Армении и Азербайджана относительно стабильная. Об этом 31 октября в парламенте в беседе с журналистами заявил начальник генштаба ВС Армении Эдвард Асрян.

При этом он констатировал, что в основном случаи нарушения режима перемирия фиксируются на восточном направлении: Кутакан, Кахакни, Сотк Гегаркуникской области, а также в направлении Джермука Вайоцдзорской области.

"Нарушения режима прекращения огня со стороны противника носят как прицельный характер, так и характер беспорядочной стрельбы - при неблагоприятных погодных условиях, из-за тумана", - отметил Асрян.

Что касается целенаправленных нарушений, продолжил высокопоставленный военный, то в этих случаях противник пытается предотвратить осуществление инженерных работ на позициях.

"Поскольку мы инициировали осуществление крупномасштабных работ, укрепляем занимаемые позиции, районы, линию соприкосновения, и тем самым мы также пытаемся предотвратить дальнейшие действия противника", - заявил глава Генштаба РА.

На просьбу подтвердить или опровергнуть сообщения о том, что Армения потеряла более 50 позиций в результате последней вражеской агрессии, Асрян подтвердил, что у ВС РА были позиционные потери в направлении села Неркин Ханд, города Джермук, а также Ишханасара и Кутакана.

"Что касается числа позиций, то я не могу сказать конкретного числа, поскольку есть различные терминологии использования опорных пунктов. Потому называть число 50, 60 или 70, не могу", - сказал он, добавив, что не может знать, что имели ввиду люди, озвучившие эту цифру.

На просьбу рассказать, что стало с диверсионной группой противника на территории РА, о которой говорил он сам еще 16 сентября в Джермуке, Асрян отметил, что вражеские силы в ходе сентябрьской агрессии по нескольким направлениям вторглись на суверенную территорию Армении. При этом он заверил, что затем, неся потери, они отошли на исходные позиции.

На вопрос почему "попавшая в окружение" азербайджанская группа не была ликвидирована или пленена Асрян констатировал, что для этого необходимо было подойти близко к противнику, что поставило бы под угрозу жизни армянских солдат. "Мы не пошли на это. На данный момент в направлении Джермука обустроены позиции, обеспечивающие безопасность города. После 16 сентября я дважды посещал это направление, там все скоординировано, ситуация относительно стабильная", - сообщил Асрян.

На уточнение, противник всё еще продолжает находиться в 4,5 км от курортного города Джермук, Асрян заверил, что это относительное понятие, поскольку там неровный рельеф. ""Это расстояние от северо-восточной окраины, а вот от центра города расстояние больше - 5-6 км", - заверил он.