Понедельник, 31 Октября 2022 19:15

АрмИнфо.Цель этой встречи, как я её вижу, - обеспечить выполнение всех наших договорённостей, которые были достигнуты в 2020 и 2021 годах. Об этом президент России Владимир путин заявил на встрече с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым, открывая российско- азербайджанские переговоры в Сочи.

Как сообщает Кремль, в начале встречи российский лидер поблагодарил Алиева за приезд в Сочи и извинился за неблагоприятны погодные условия.

"Спасибо, что приехали к нам в Сочи. Собственно говоря, это встреча, организованная по Вашей [инициативе] и по инициативе Премьер-министра Армении - и именно в Сочи, где, видимо, вы рассчитывали на хорошую сочинскую погоду, но не получается, осень. Тем не менее встреча, на мой взгляд, имеет значение, важная.

Цель этой встречи, как я её вижу, - обеспечить выполнение всех наших договорённостей, которые были достигнуты в 2020 и 2021 годах. Вы неоднократно указывали на то, что Россия сыграла заметную, важную роль в урегулировании конфликта. И сейчас наш миротворческий контингент выполняет свою миссию так, как и должен это делать. За эти оценки я Вам благодарен", - сказал Путин.

А сегодня, конечно, продолжил российский лидер, надо будет поговорить о ситуации, которая сложилась на сегодняшний день, поискать пути решения вопросов, которые ещё не решены.

"И в этой связи отметил бы и важную составляющую экономического характера: нами создана трёхсторонняя рабочая группа, которая возглавляется вице- премьерами. Они продвинулись достаточно далеко с точки зрения решения тех вопросов, о которых мы говорили раньше, ещё два года назад. Здесь тоже, видимо, необходимо придать дополнительный импульс. Знаю, что азербайджанская сторона работает в этом ключе достаточно активно. Круг вопросов достаточно большой", - подчеркнул президент России.

В свою очередь Алиев констатировал, что встречался с российским лидером и в прошлом месяце, и в этом месяце имели возможность достаточно подробно обсудить двусторонние отношения и констатировать позитивную динамику в этих отношениях.

"Сегодняшняя встреча посвящена нашим региональным делам. Я ещё раз хочу выразить Вам благодарность за роль, которую Вы сыграли в урегулировании карабахского конфликта, два года назад подписана трёхсторонняя декларация, положила конец многолетнему конфликту.

Сейчас пришло время говорить и действовать в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. И конечно же, мы высоко ценим Вашу личную роль в этом вопросе. Сегодняшняя трёхсторонняя встреча, которая последует немного позже, - это будет не первая наша встреча, по Вашей инициативе такие встречи проходили и, я вижу, давали очень хороший импульс процессу нормализации", - сказал Алиев.

В месте с тем он подчеркнул, что Азербайджан относительно недавно выдвинул пять основным принципов, на которых должны быть нормализованы отношения между Азербайджаном и Арменией. По словам азербайджанского лидера, "это фундаментальные принципы международного права, и думаю, что на этой основе можно достичь нормализации".

"Карабахский конфликт - это уже история, он был решён два года назад, поэтому в этом контексте практически обсуждать нечего. А нормализация азербайджано- армянских отношений - это тот формат, который требует, конечно же, очень серьёзных шагов. Рассчитываем и дальше на активную Вашу личную роль и роль России в деле достижения этих целей", - резюмировал Алиев. -