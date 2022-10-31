Понедельник, 31 Октября 2022 18:59

АрмИнфо. Группа депутатов Национального собрания Франции, прибывшая в Армению с двухдневным визитом, посетила Сюникскую область.

Как сообщает пресс-служба НС РА, в Горисе депутаты встретились с заместителем губернатора Сюника Наре Казарян, главой общины Гориса Арушем Арушаняном.

Армянская сторона детально представила гостям ситуацию и проблемы, возникшие в регионе в результате азербайджанской военной агрессии в сентябре. Было отмечено, что мишенью вражеских сил было гражданское население, пострадали крестьяне, выполнявшие сельскохозяйственные работы. Зарегистрированы случаи кражи скота у жителей сел с суверенной территории РА. "При всем этом ни один житель села не покинул своего места жительства", - сказал глава общины Горис. Армянская сторона подчеркнула важность адресного осуждения международной общественностью политики Азербайджана.

Гости отметили, что вовлечены в процессы, связанные с поднятием армянских вопросов в парламенте Франции, и сегодня хотят проинформировать как Францию, так и международное сообщество и партнеров об агрессии Азербайджана в отношении суверенных территорий Армении.

Гости отметили, что в ближайшее время в парламенте Франции планируется принять резолюцию, осуждающую азербайджанскую агрессию и требующую установления прочного мира в регионе.

В сопровождении вице-губернатора Сюника французские законодатели также посетили села Веришен и Вагатур, пострадавшие в результате военных действий Азербайджана, и ознакомились с разрушениями, причиненными агрессией.

Упоминалось о долгосрочном развертывании наблюдательной миссии, экономическом взаимодействии, а также сотрудничестве городов-побратимов Гориса и Виены.