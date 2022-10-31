Понедельник, 31 Октября 2022 18:58

АрмИнфо.В Армению прибудет миссия по сбору фактов Европарламента. Миссия будет находиться в республике с 31 октября по 4 ноября по инициативе Европейского офиса АРФ "Ай Дата".

Как сообщает пресс-служба Бюро, визит инициирован исходя из императива противодействия азербайджанской агрессии в отношении Армении и преодоления азербайджанской изоляции, навязанной Арцаху, а также необходимости обеспечения постоянной интернационализации арцахского конфликта и необходимости защиты армянских интересов системой "Ай Дата" в целом.

В состав делегации входят, депутат Европарламента от Нидерландов, член политической группы ЕНП, соучредитель группы дружбы СЕ с Арцахом Петер ван Дален, бывший вице-президент СЕ независимый депутат от Италии Фабио Массимо Кастальдо, немецкий депутат Ларс Патрик Берг. Членов делегации будут сопровождать президент европейского офиса АРФД Гаспар Карапетян, директор офиса Эгине Эвинян и ответственный за специальные программы Центрального офиса Геворк Гукасян.

В ходе визита запланированы встречи депутатов с Католикосом Всех Армян Гарегином Вторым, с делегацией Республики Арцах, представителями законодательной и исполнительной власти РА, представителями политической оппозиции. Депутаты посетят Сюникскую область, а затем выступят с заявлением для прессы.