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АрмИнфо.В Армению прибудет миссия по сбору фактов Европарламента. Миссия будет находиться в республике с 31 октября по 4 ноября по инициативе Европейского офиса АРФ "Ай Дата".
Как сообщает пресс-служба Бюро, визит инициирован исходя из императива противодействия азербайджанской агрессии в отношении Армении и преодоления азербайджанской изоляции, навязанной Арцаху, а также необходимости обеспечения постоянной интернационализации арцахского конфликта и необходимости защиты армянских интересов системой "Ай Дата" в целом.
В состав делегации входят, депутат Европарламента от Нидерландов, член политической группы ЕНП, соучредитель группы дружбы СЕ с Арцахом Петер ван Дален, бывший вице-президент СЕ независимый депутат от Италии Фабио Массимо Кастальдо, немецкий депутат Ларс Патрик Берг. Членов делегации будут сопровождать президент европейского офиса АРФД Гаспар Карапетян, директор офиса Эгине Эвинян и ответственный за специальные программы Центрального офиса Геворк Гукасян.
В ходе визита запланированы встречи депутатов с Католикосом Всех Армян Гарегином Вторым, с делегацией Республики Арцах, представителями законодательной и исполнительной власти РА, представителями политической оппозиции. Депутаты посетят Сюникскую область, а затем выступят с заявлением для прессы.
|Заявление лидеров Армении, Азербайджана и России по итогам встречи в Сочи
|Путин признался: не всё удалось согласовать с Алиевым и Пашиняном на встрече в Сочи
|В Сочи стартует трехсторонняя встреча лидеров Армении, Азербайджана и России
|Начальник Генштаба ВС РА: 25 военнослужащих ВС Армении считались пропавшими без вести в результате сентябрьской агрессии Азербайджана
|Начальник Генштаба Армении подтвердил позиционные потери армянской стороны в ходе сентябрьской агрессии и рассказал о ситуации на передовой
|Путин Алиеву: Российский миротворческий контингент выполняет свою миссию так, как и должен это делать
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|Спикер Парламента Армении провел встречу с Гаро Пайланом
|В Арцахе будет основан цех по металлообработке
|Демпартия Армении: Ни один орган власти в РА не вправе отказаться от миссии быть гарантом безопасности Арцаха
|Туркменистан увеличит поставки электроэнергии в Узбекистан
|Премьер-министр отправится с рабочим визитом в Россию
|Следственный комитет Армении разбирается в обстоятельствах убийства резервиста ВС РА
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|Движение "Сопротивление" созывает митинг в Ереване в поддержку Арцаха
|В ЕС обеспокоены ростом поставок бытовой техники из Армении в Россию
|Спецпредставитель ЕС: Грузия может сыграть важную роль в урегулировании карабахского конфликта
|Песков прокомментировал заявление Пашиняна о готовности на встрече в Сочи продлить мандат российских миротворцев на 10-20 лет
|Генеральный прокурор Армении провела совещание в Сюнике
|Пашинян: Для Армении не являются неприемлемыми предложения Запада
|Спикер Палаты общин Канады: Канада обязана поддерживать демократическую Армению в защите ее территориальной целостности и суверенитета
|В Госдепе США обвинили Москву в распространении дезинформации по части усилий Вашингтона в урегулировании отношений между Ереваном и Баку
|Президент Арцаха: выступление президента России на заседании клуба "Валда" внушает определенные надежды
|Никол Пашинян готов подписать документ о продлении на необходимый период миссии российских миротворцев в Арцахе
|Приоритеты Гражданского договора: мир, качественное образование и профессиональная армия
|В посольстве Франции в Ереване состоялась презентация двуязычной книги Чаренца "Радуга" и..."
|Pоссотрудничество реализует гуманитарно-образовательную программу в армянских школах приграничья
|Шармазанов: То, что сегодня в Арцахе живет более 100 тысяч армян - заслуга российских миротворцев
|Путин: Мы и сегодня делаем всё возможное для достижения комплексной и всеобъемлющей нормализации отношений между Баку и Ереваном
|Вице-премьер Армении: Риск новой агрессии со стороны Азербайджана остается очень высоким
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В Сочи Путин проведет отдельные переговоры с лидерами Армении и Азербайджана
|Парламент Франции планирует принять резолюцию, предполагающую введение санкций против Азербайджана
|Ален Симонян предложил организовать возвращение удерживаемых в Азербайджане лиц под эгидой СНГ
|С 1 апреля 2023г. спортивные тренеры в Армении будут проходить добровольную аттестацию
|Армения присоединяется к пилотной программе обмена опытом среди молодежи стран -членов ЕАЭС в культурной сфере
|Никол Пашинян: Армения ожидает формирования четкой дорожной карты по восстановлению территориальной целостности Армении
|Затулин: Никогда не поверю в то, что у России есть план по разделу Армении вместе с Азербайджаном и Турцией
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|Анн -Лоран Петель: Франция готова продолжить оказывать содействие Армении в преодолении вызовов
|Затулин: Невозможно без репрессий, катастрофы и нового геноцида заставить армян Нагорного Карабаха жить в составе Азербайджана
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