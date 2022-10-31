Понедельник, 31 Октября 2022 17:15

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Иран. Об этом заявил заместитель руководителя аппарата президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди.

"Страны Кавказа имеют стратегическое значение. Конечно, мы приветствуем визит официальных лиц других стран в Иран, и рассматривает эти поездки как шаг к продвижению и улучшению отношений со всеми странами ", - сказал он, в беседе с ИРНА касаясь предстоящего визита премьера Армении в Тегеран.

Мохаммад Джамшиди добавил, что Никол Пашинян собирается посетить Тегеран завтра для двусторонних переговоров и по приглашению президента ИРИ. В поездке премьера Армении будет сопровождать экономико-политическая делегация.

Подчеркнув геополитическое положение Кавказа и важность его границ, он отметил, что Тегеран уже посещали президент Турции, а Армения является одним из стран региона.

При этом он констатировал, что премьер-министр РА прибудет в Иран для обсуждения и обмена мнениями по двусторонним и важным вопросам в регионе.

Заместитель по политическим вопросам аппарата президента заявил, что в ходе визита запланированы переговоры премьера Армении и президента Ирана, подписание меморандума о взаимопонимании и проведение пресс-конференции.