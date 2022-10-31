Понедельник, 31 Октября 2022 16:35

АрмИнфо. Двадцать депутатов ПАСЕ предложили принять резолюцию "О росте числа политзаключенных в Азербайджане". Инициатором документа выступил депутат из Италии Маурицио Буккарелла.

"Растущее преследование журналистов, правозащитников и оппозиционеров в Азербайджане, рост числа политзаключенных вызывает тревогу", - говорится в документе, подписанном 20 парламентариями из 13 стран.

В документе упоминается арест журналиста Аваза Зейналлы и адвоката-правозащитника Эльчина Садыгова. Власти проигнорировали призыв Комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович, немедленно освободить Зейналлы и Садыгова.

В середине 2022 года блогер Абид Гафаров был заключен в тюрьму по сфабрикованному обвинению в клевете. Поэтому же обвинению три уголовных дела возбуждены против оппозиционера Али Алиева, передает Turan.

В мае 2022 года по сфабрикованному обвинению арестован блогер Рашад Рамазанов.

"Парламентская ассамблея должна внимательно рассмотреть и изучить существующие дела политических заключенных в Азербайджан", - говорится в документе.

Авторы петиции считают, что Ассамблея должна призвать правительство Азербайджана соблюдать Европейскую конвенцию о правах человека и освободить всех политических заключенных.

Когда проект резолюции будет обсуждаться в ПАСЕ пока неизвестно