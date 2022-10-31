Понедельник, 31 Октября 2022 13:51

АрмИнфо. Депутат фракции "Армения" (Айастан) Национального Собрания, координатор движения "Сопротивление" Ишхан Сагателян обратился к Католикосу Всех армян, представителям интеллигенции, молодежи и правящей партии "Гражданский договор" в связи с созываемым 5 ноября митинге в Ереване.

Так, 31 октября на пресс-конференции в Ереване Сагателян констатировал, что ни для кого не секрет, что сегодня Арцах, Армения и армянский народ находятся на историческом и судьбоносном этапе.

"Два наших армянских государства противостоят очень сложным вызовам, и в этих условиях в обществе существуют две основные точки зрения.

Автором первой являются действующие власти, которые говорят, что война закончившаяся капитуляцией 9 ноября - это теперь приговор, у нас нет никаких ресурсов и возможностей выйти из создавшегося положения, и предлагают нашему обществу пойти на какой-то мнимый мир ценой новых потерь и лишений. По сути, они предлагают отказаться от части родины, чтобы сохранить остальную часть.

И есть вторая точка зрения по выходу из сложившейся ситуации, которую предлагают национальные силы и народ. Это повестка борьбы. И она заключается в том, что 9 ноября - это не приговор, мы не должны мириться с существующей ситуацией, если мы отдадим часть Родины, мы отдадим все, и путь, предложенный т властью, по сути, губителен", - отметил оппозиционер.

При этом он отметил, что они предлагают объединить весь потенциал армянского народа, восстановить потенциал Армения-Диаспора-Арцах, мобилизовать все возможные ресурсы и впрячься в дело восстановления безопасности страны, ее обороны.

По словам Сагателяна, то, что произошло вчера в Арцахе, стало историческим событием, важным посылом для всего мира. В частности, народ Арцаха, органы государственного управления и силы Национального собрания единым фронтом заявили, что Арцах не был и не будет частью Азербайджана; они очень четко заявили, что любая попытка присоединения Арцаха к Азербайджану неприемлема для народа Арцаха и встретит сопротивление; ни одна власть в Армении не имеет права подписывать какой-либо документ, который ограничит право Арцаха на самоопределение.

"Вчера из Арцаха был послан очень четкий сигнал всем армянам - продолжать отстаивать Арцах, поддерживать национальные интересы Арцаха, стоять на стороне Арцаха. Они очень четко объявили о важной миссии взять на себя ответственность за свою борьбу. Теперь мяч на стороне Армении. Вчера мы оперативно отреагировали на призыв из Арцаха. 5 ноября в 15:00 мы приглашаем на митинг на площади Франции. Это митинг единства. Единства не вокруг какого-то человека или оппозиции, а единства вокруг суверенитета Арцаха, территориальной целостности и безопасности Армении. Митинг был созван движением "Сопротивление", но это митинг армянского народа. Поэтому, участвуя в нем, гражданин РА должен предварительно зафиксировать, что он является хозяином своей родины и что родина не подлежит торгу. Участвуя в митинге, каждый армянин должен зафиксировать, что у властей РА нет полномочий вести страну к новым уступкам и потерям. Нынешнее правительство не имеет права подписывать какой-либо документ, ограничивающий право Арцаха на самоопределение", - отметил Сагателян.

В этой связи координатор Движения обратился к Армянской Апостольской Церкви и Верховному Католикосу, ожидая благословения и поддержки митингу, затем к армянской интеллигенции и научному сообществу с призывом в этот судьбоносный момент принять участие в митинге, чтобы показать волю армянской интеллигенции.

"Я обращаюсь к молодежи: вставайте, давайте вместе поддержим нашу Родину, давайте вместе возьмем на себя ответственность за судьбу нашей страны. Я призываю все политические силы отложить в сторону партийные, политические интересы, конкуренцию и объединиться вокруг этой важной цели. Я обращаюсь к политическому большинству в РА и говорю, что сейчас не время защищать Никола Пашиняна. Защищая его, вы приносите в жертву Армению и Арцах. Еще не поздно, опомнитесь, не руководствуйтесь исключительно личными интересами и защищая интересы Никола", - подчеркнул Сагателян, еще раз отметив, что сегодня стоит вопрос бытия.

Отметим, 30 октября на площади Возрождения в Степанакерте 30 октября прошел общереспубликанский митинг. Цель митинга заявить, что арцахцы не видят Арцах в составе Азербайджана, подчеркнуть, что никто не вправе подписать документ, которым Арцах будет признан азербайджанским и обращение к Российской Федерации с просьбой пролонгировать и усилить миротворческую миссию в Арцахе.

Параллельно с ним, в Национальном собрании Арцаха проходило внеочередное заседание, по итогам которого было принято совместное заявление. Согласно СМИ, на площадь Возрождения вышло от 65 000 до 70 000 человек, и это примерно половина населения Республики Арцах.