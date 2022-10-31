Понедельник, 31 Октября 2022 13:27

АрмИнфо. С целью обсуждения существующих в Арцахе проблем и выработки совместного плана их решения, руководство Фонда "Арар" 28-30 октября посетило с рабочим визитом НКР.

Как сообщает пресс-служба Фонда, рабочая группа в лице председателя попечительского совета Давида Пахчаняна, членов правления Аветика Чалабяна, Артура Алавердяна, Манука Ергняна, Игоря Заргаряна и исполнительного директора Армена Хачикяна в рамках визита провела встречи с президентом Арцаха Араиком Арутюняном, председатель Национального собрания Артуром Товмасяном, секретарь Совета безопасности Виталием Баласаняном.

На встречах обсуждались самые серьезные вызовы, стоящие перед Арцахом, и возможные пути их преодоления.

В ходе визита были подведены итоги проделанной Фондом работы, оценен ход реализуемых проектов и намечены будущие совместные проекты.

Отмечается, что Фонд "Арар" продолжает считать первоочередной задачей обеспечение благоприятных условий для безопасности и развития Арцаха и осуществляет соответствующие программы в этом направлении.

"Мы призываем всех наших коллег чаще приезжать в Арцах и своим присутствием поддержать наших соотечественников. Сегодня они твердо стоят на своей святой земле, безропотно живут и творят, преодолевая самые серьезные угрозы, но им нужна вся наша поддержка, чтобы преодолеть сложные испытания, с которыми они сталкиваются", - сказал исполнительный директор Армен Хачикян.

Следует отметить, что руководство Фонда также приняло участие в стратегическом обсуждении развития Арцаха, инициированном меценатом Рубеном Варданяном, способствуя выявлению путей решения существующих проблем.

Напомним, что миссия Фонда цивилизационных исследований "Арар" заключается в предоставлении фундаментальных решений важнейших проблем, стоящих перед Арменией. Деятельность фонда направлена на укрепление жизнеспособности армянского государства и общества путем предложения и реализации решений, независимых от политических процессов. Таким образом, Фонд проводит исследования по различным общественным приоритетам.

По результатам и во взаимодействии с заинтересованными сторонами Фонд разрабатывает и реализует программы развития, направленные на решение целевых задач.