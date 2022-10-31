Понедельник, 31 Октября 2022 13:26

АрмИнфо.В Степанакерте с 28-го по 30-е октября состоялось первое заседание агентства регионального развития "Мы - наши горы", посвященное стратегическим вопросам развития Арцаха.

Как сообщает пресс-служба инициативы, в нем приняли участие более 60-ти ТОП- экспертов различных областей из Армении, Арцаха и Диаспоры. Мероприятие было инициировано общественно-политическим деятелем Рубеном Варданяном при поддержке правительства Арцаха.

Целью встречи было определение приоритетных проблем стратегического развития Арцаха в самых значимых областях - безопасности, демографии, образовании, экономике, здравоохранении, социальной защите, национальной идентичности, а также поиск возможностей для реализации программ и инициатив, направленных на их решение.

Выражая благодарность гостям за участие в мероприятии, Рубен Варданян подчеркнул, что подобные инициативы, помимо прочего, являются выражением поддержки народу Арцаха, благодаря которой арцахцы чувствуют, что они не одиноки.

"Я нахожусь здесь уже два месяца и, каждый раз анализируя ситуацию, понимаю, что живущие здесь люди - настоящие герои. Каждым прожитым в Арцахе днем они доказывают, что Родина для них важна, что они видят здесь свое будущее. Главная задача данного заседания - наметить стратегию развития и безопасности Арцаха, сформировать и сохранить культурно-экономическую среду, позволяющую арцахцам чувствовать себя успешными и видеть долгосрочное будущее для себя и своих детей в Арцахе", - сказал Рубен Варданян.

Государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян выразил уверенность в том, что работа стратегической сессии будет способствовать решению насущных для Арцаха проблем. "В состав участников заседания вошли весьма достойные и уважаемые люди, некоторые из которых впервые посещают Арцах. Уверен, вы долгое время оказывали поддержку Родине, и сегодня нам представилась возможность вместе поработать в ином формате на более долгосрочной и последовательной основе, а также понять, как можно использовать наш общий потенциал во спасение и укрепление нашей Родины", - сказал Артак Бегларян.

Генеральный директор агентства регионального развития "Мы - наши горы" Оник Азнаурян указал на необходимость за очень короткий срок произвести в Арцахе значимые изменения. "Мы обсудили проекты и идеи, которые можно реализовать в краткосрочной и долгосрочной перспективах. Уже в ближайшие 3-6 месяцев мы должны начать работу и получить ощутимые результаты. Обмен мнениями и предложениями помог нам составить представление о том, кто и в каком формате может принять участие в реализации проектов: начиная с консультационной помощи и заканчивая инвестициями в Арцах", - отметил он.