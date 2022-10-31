Понедельник, 31 Октября 2022 13:25

АрмИнфо.Спикер Национального Собрания Республики Армения Ален Симонян принял депутата Великого Национального Собрания Турции Гаро Пайлана. Об этом сообщает пресс-служба Парламента РА.

В ходе встречи Ален Симонян отметил, что в Армении с большим вниманием следят за его проармянской и важной деятельностью. <Крайне важно, что в центре Вашего внимания защита прав национальных меньшинств, проживающих в Турции>, - подчеркнул он.

Согласно источнику, собеседники обсудили последствия последней азербайджанской агрессии на суверенную территорию Армении, коснулись вопросов, связанных с открытием армяно-турецкой границы.

В этой связи Гаро Пайлан подчеркнул, что у широкого круга людей, проживающих в Турции, отсутствует информация об обсуждениях, связанных с открытием границ. Вместе с тем он представил председателю НС Армении свои впечатления и наблюдения в связи с армяно-турецким процессом. Отметим, что днями ранее Гаро Пайлан встретился также с первым президентом Армении Левоном Тер- Петросяном и премьер-министром Армении Николо Пашиняном