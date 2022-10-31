Понедельник, 31 Октября 2022 13:25

АрмИнфо.В Арцахе будет создан цех по обработке металла, ремонту и обучению, оснащенный самыми современными токарными и инструментальными станками.

Об этом стало известно по итогам встречи государственного министра Республики Арцах Артака Бегларяна с генеральным директором Научно-аналитического центра <Дженесис Армения> Абраамом Гаспаряном и представителями общества с ограниченной ответственностью <Экопроф>. Согласно сообщению пресс-службы офиса госминистра Арцаха, стороны подписали соответствующий меморандум о страте инвестиционной программы, общая стоимость которой оценивается в 200 млн. драмов.

Программа является примером сотрудничества государственного и частного секторов, и направлена на удовлетворение потребностей общества и экономики, а также на стимулирование интереса к техническим и ремеслененным профессиям и среди школьников и студентов.

Отметим, что Genesis Armenia - это инициатива, основной целью которой является консолидация общеармянского интеллектуального капитала, применение на практике результатов аналитических, теоретических и методологических исследований, создание долгосрочных стратегий, превращающие их потенциала в финансовые инвестиции, которые будут служить национальным интересам.-