Понедельник, 31 Октября 2022 11:04

АрмИнфо.Туркменистан увеличит поставки электроэнергии в Узбекистан. Соответствующее Постановление подписал Президент Сердар Бердымухамедов на состоявшемся в пятницу заседании Кабинета Министров, сообщает сегодня газета «Нейтральный Туркменистан».

Документ предписывает Государственной электроэнергетической корпорацией «Туркменэнерго» Министерства энергетики заключить дополнительное соглашение к контракту, заключённому с Акционерным обществом «Национальные энергосистемы Узбекистана».

Комментируя подписанный документ, Президент Туркменистана подчеркнул важность последовательной работы по неуклонному наращиванию мощностей отечественной энергосистемы, призванной не только обеспечить надёжные и стабильные поставки электроэнергии внутри страны, но и увеличивать объёмы её экспорта, прежде всего в соседние страны.

Ранее стало известно, что по итогам недавнего официального визита Президента Шавката Мирзиёева в Ашхабад была достигнута договорённость о закупке Узбекистаном в Туркменистане 4 миллиарда киловатт-часов электроэнергии.

В настоящее время туркменская электрическая энергия, помимо Узбекистана, экспортируется в Афганистан, Иран и Кыргызстан. Кроме того, есть большая возможность её поставок в третьи страны через Узбекистан и Иран. В нынешнем году планируется довести объёмы поставок до 9 миллиардов киловатт-часов. Этот показатель в 3,3 раза выше, чем в 2013 году.

В Туркменистане действуют 12 электростанций мощностью 6943,2 мегаватт, где установлена 51 турбинная установка, из которых газовых турбин – 39, паровых – 12.