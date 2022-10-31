Понедельник, 31 Октября 2022 11:03

АрмИнфо. Минобороны Армении сообщило о смерти резервиста.

Так, согласно оборонному ведомству РА, 29 октября от выстрела сослуживца смертельное огнестрельное ранение получил резервист, рядовой Мисак Норайрович Петросян (1985 г.).

"Для полного выяснения обстоятельств инцидента ведется следствие", - отметили в Минобороны Армении.

Меж тем, в Следственном комитете сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств убийства военнослужащего.

Согласно СК, на одном из боевых постов ВС РА завязался спор между Петросяном и сослуживцев, также резервистом, в ходе которого последний открыл огонь. В результате этих действий рядовой Петросян получил смертельное огнестрельное ранение в область головы. Стрелявший после убийства сослуживца выстрелил себе в ногу.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 155 и ч. 1 ст. 528 Уголовного кодекса РА. Ведется следствие.