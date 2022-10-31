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АрмИнфо. Минобороны Армении сообщило о смерти резервиста.
Так, согласно оборонному ведомству РА, 29 октября от выстрела сослуживца смертельное огнестрельное ранение получил резервист, рядовой Мисак Норайрович Петросян (1985 г.).
"Для полного выяснения обстоятельств инцидента ведется следствие", - отметили в Минобороны Армении.
Меж тем, в Следственном комитете сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств убийства военнослужащего.
Согласно СК, на одном из боевых постов ВС РА завязался спор между Петросяном и сослуживцев, также резервистом, в ходе которого последний открыл огонь. В результате этих действий рядовой Петросян получил смертельное огнестрельное ранение в область головы. Стрелявший после убийства сослуживца выстрелил себе в ногу.
В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 155 и ч. 1 ст. 528 Уголовного кодекса РА. Ведется следствие.
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|Спикер Парламента Армении провел встречу с Гаро Пайланом
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|Туркменистан увеличит поставки электроэнергии в Узбекистан
|Премьер-министр отправится с рабочим визитом в Россию
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|Спецпредставитель ЕС: Грузия может сыграть важную роль в урегулировании карабахского конфликта
|Песков прокомментировал заявление Пашиняна о готовности на встрече в Сочи продлить мандат российских миротворцев на 10-20 лет
|Генеральный прокурор Армении провела совещание в Сюнике
|Пашинян: Для Армении не являются неприемлемыми предложения Запада
|Спикер Палаты общин Канады: Канада обязана поддерживать демократическую Армению в защите ее территориальной целостности и суверенитета
|В Госдепе США обвинили Москву в распространении дезинформации по части усилий Вашингтона в урегулировании отношений между Ереваном и Баку
|Президент Арцаха: выступление президента России на заседании клуба "Валда" внушает определенные надежды
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|Приоритеты Гражданского договора: мир, качественное образование и профессиональная армия
|В посольстве Франции в Ереване состоялась презентация двуязычной книги Чаренца "Радуга" и..."
|Шармазанов: То, что сегодня в Арцахе живет более 100 тысяч армян - заслуга российских миротворцев
|Путин: Мы и сегодня делаем всё возможное для достижения комплексной и всеобъемлющей нормализации отношений между Баку и Ереваном
|Вице-премьер Армении: Риск новой агрессии со стороны Азербайджана остается очень высоким
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В Сочи Путин проведет отдельные переговоры с лидерами Армении и Азербайджана
|Парламент Франции планирует принять резолюцию, предполагающую введение санкций против Азербайджана
|Ален Симонян предложил организовать возвращение удерживаемых в Азербайджане лиц под эгидой СНГ
|С 1 апреля 2023г. спортивные тренеры в Армении будут проходить добровольную аттестацию
|Армения присоединяется к пилотной программе обмена опытом среди молодежи стран -членов ЕАЭС в культурной сфере
|Никол Пашинян: Армения ожидает формирования четкой дорожной карты по восстановлению территориальной целостности Армении
|Затулин: Никогда не поверю в то, что у России есть план по разделу Армении вместе с Азербайджаном и Турцией
|Замглавы МИД Армении рассказал французским парламентариям об азербайджанской агрессии
|Арарат Мирзоян принял Тайво Клаара
|Александр Лукашенко на саммите ОДКБ призвал трех глав государств сесть и договориться
|Анн -Лоран Петель: Франция готова продолжить оказывать содействие Армении в преодолении вызовов
|Затулин: Невозможно без репрессий, катастрофы и нового геноцида заставить армян Нагорного Карабаха жить в составе Азербайджана
|Никол Пашинян принял главу Интерпола
|ЮКЖД сообщает о столкновении на путях в результате грубого нарушения правил дорожного движения в Котайке
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|Французские законодатели: Франция всегда будет рядом с Арменией
|Генрих Мхитарян вошел в элитный клуб, в котором только легенды - СМИ
|В Каннах открылась Пальмова алея Шарля Азнавура
|Бако Саакян: Нагорный Карабах играл и будет играть одну из ключевых ролей в истории и геополитике Закавказья
|А.Симонян: Мы ожидаем от Азербайджана действенных шагов по упрочению мира и стабильности в регионе путем мирных переговоров
|В Армении дан старт по формированию полицейской гвардии
|Армения и Австрия рассмотрели перспективы развития сотрудничества в оборонной сфере
|Генпрокуратура инициировала уголовное производство по делу 20-летней давности, связанному с печально известным происшествием в кафе <Арагаст>
|Cпикер НС: Баку торпедирует усилия Еревана по установлению мира
|В Армении будет временно приостановлено вещание телевизионных и радиоканалов - Министерство
|Спецпредставитель ЕС вновь прибыл в Ереван
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