Понедельник, 31 Октября 2022 11:01

АрмИнфо. В Армению прибыла глава Бюро USAID по Европе и Евразии посол Эрин Элизабет Макки. Об этом говорится в сообщении USAID Armеnia на странице организации в Facebook.

Согласно источнику, визит Макки в Армению носит региональный характер, она будет находиться в стране по 2 ноября. В ходе своего визита посол будет продвигать партнерство между Соединенными Штатами и Арменией, основанное на общих демократических ценностях и давних отношениях между двумя народами. В программе посла запланированы встречи со спикером Национального Собрания Аленом Симоняном, вице-премьером Мгером Григоряном, министром иностранных дел Араратом Мирзояном и Защитником прав человека Кристине Григорян.

Как ожидается, в центре обсуждений будут вопросы, связанные с сотрудничеством USAID с Арменией по вопросам развития демократии и экономической безопасности. Посол Макки также встретится с представителями прессы и бенефициарами USAID Armenia и примет участие в церемонии возложения венков в Мемориальном комплексе Геноцида армян. На своих встречах посол Макки подчеркнет постоянную поддержку США суверенитета Армении и устойчивого мира на Южном Кавказе, а также приверженность USAID делу оказания помощи Армении в продолжении демократических реформ, поддержке усилий по предотвращению коррупции, энергетической безопасности, поощрения прав человека и экономического процветания.