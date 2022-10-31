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 Понедельник, 31 Октября 2022 10:58
Марианна Мкртчян

Посыл арцахцев мировому сообществу с площади Возрождения: Арцах никогда не был и не будет в составе Азербайджана

Посыл арцахцев мировому сообществу с площади Возрождения: Арцах никогда не был и не будет в составе Азербайджана

АрмИнфо. На площади Возрождения в Степанакерте 30 октября прошел общереспубликанский митинг. Цель митинга заявить, что арцахцы не видят Арцах в составе Азербайджана и обращаются к Российской Федерации с просьбой пролонгировать и усилить миротворческую миссию в Арцахе. 

Параллельно с ним, в Национальном собрании Арцаха проходило внеочередное заседание, по итогам которого было принято совместное заявление.

В заявлении НС НКР отмечается, что события последних месяцев, заявления и позиции, озвученные различными силовыми центрами и международными организациями относительно перспектив урегулирования азербайджано-карабахского конфликта и будущего Арцаха, вызвали серьезную озабоченность как в Арцахе, так и у армян всего мира.

В этой связи Национальное Собрание Республики Арцах, выражая единую волю народа Арцаха, в этот судьбоносный период считает необходимым констатировать и довести до мирового сообщества следующее:

"Арцах никогда не был и не будет в составе независимого Азербайджана. Именно этот принцип должен лежать в основе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта;

Любая попытка насильственного присоединения Арцаха к Азербайджану будет расценена как грубое нарушение международного права и официальное согласие на совершение нового геноцида армянского народа, следовательно, документы подобного содержания неприемлемы для Республики Арцах.

Подтверждая, что одним из ключевых основ наших успехов, достижений и государственного строительства является триединство Армения-Арцах-Диаспора, Национальное Собрание Республики Арцах заявляет:

Ни одна власть Республики Армения не вправе отказываться от миссии по обеспечению безопасности народа Арцаха или признавать приемлемым какой-либо документ, в котором ставится под сомнение существование суверенной Республики Арцах. Требуем от властей Республики Армения выступать на международных площадках с позиции отстаивания общих интересов двух армянских республик, опираясь на существующие основополагающие документы, в частности, на Декларацию о независимости Республики Армения и историческое решение Верховного Совета от 8 июля 1992 года;

Призываем армянство всего мира и далее поддерживать Арцах, защищать права и интересы народа Арцаха в различных странах и международных организациях, а также всемерно способствовать международному признанию Республики Арцах;

Республика Арцах выступает за прочный мир и, следовательно, поддерживает шаги, направленные на подписание мирного договора, однако учитывая неурегулированность азербайджано-карабахского конфликта, власти Республики Армения должны с оговорками подходить к вопросу о признании территориальной целостности Азербайджанской Республики;

Для нас неприемлемы любые документы и предложения, ставящие под сомнение суверенитет Республики Арцах, наше право на самоопределение и факт его реализации, поскольку это не отражает историко-правовые реалии. Мировое сообщество обязано уважать требование армян Арцаха, соответствующее основополагающим нормам и принципам международного права;

Принимая во внимание историческую роль России в обеспечении мира и стабильности в нашем регионе и, в частности, непосредственное и действенное участие Президента РФ В.  Путина в прекращении 44-дневной войны, развязанной в 2020 году страной-агрессором Азербайджаном, обращаемся к Российской Федерации с просьбой и далее продолжать выполнять взятое на себя обязательство по обеспечению безопасности народа Арцаха.  Учитывая реальную экзистенциальную опасность, угрожающую народу Арцаха, предлагаем с целью укрепления безопасности, внедрить дополнительные политические и военные механизмы;

Наша борьба непрерывна, позиция неизменна, она выражает единую волю народа Арцаха и в полной мере отражает принципы, изложенные в заявлении Национального Собрания Республики Арцах от 14 апреля 2022 года".

Вместе с тем, глава МИД Арцаха Давид Бабаян в ходе своей речи к собравшимся отметил, что карабахцы не свернут со своего пути, Арцах никогда не будет частью Азербайджана.

"Считаем недопустимыми любые попытки аннексии демократического Арцаха диктаторским Азербайджаном, отвергаем и любые подобные предложения. Мы рассматриваем это как грубое нарушение общечеловеческих ценностей и международного права, попирание норм морали.

У каждого из вас сейчас есть выбор, либо войти в историю как недостойное, малодушное, трусливое, непатриотичное поколение, не сумевшее встать на защиту своей святой Родины, либо войти в историю как принципиальное мужественное, патриотичное, мудрое поколение, выполнившее свою библейскую миссию и, несмотря на все трудности, доказавшее, что невозможно сломить, оскорбить, попрать честь, историю и ценности Арцаха и армянского народа.

Я уверен, что так оно и будет. Я уверен, потому что у нас есть Ераблур, у нас есть Цицернакаберд, у нас есть Шуши, мы ответственны перед будущими поколениями и бессмертными героями и в конечном счете должны держать ответ перед Богом", - отметил он.

В свою очередь госминистр Арцаха Артак Бегларян констатировал, что параллельно с внеочередным заседанием Национального Собрания народ Арцаха организовал мощный митинг.

"Около 40 тысяч граждан (около 33% всего населения) из Степанакерта и районов, и Национальное Собрание подтвердили нашу волю и решимость управлять своей судьбой и защищать Родину. Арцах не был и не будет в составе Азербайджана. Мы хозяева нашей родины и продолжаем борьбу за свои права и свободы", - отметил Бегларян

Меж тем, экс-омбудсмен Армении Арман Татоян реагируя на митинг в степанакерте отметил, что у Азербайджана нет ни естественных, ни правовых, ни каких-либо иных отношений с Арцахом. "Самоопределение - это естественное право коренного народа Арцаха, неотъемлемой части армянского народа. У Азербайджана нет ни естественных, ни правовых, ни каких-либо иных отношений с Арцахом. Это естественный способ обеспечить права и безопасность наших братьев и сестер в Арцахе", - написал он.

Отметим, что согласно СМИ на площадь Возрождения вышло от 65 000 до 70 000 человек, и это примерно половина населения Республики Арцах. 

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