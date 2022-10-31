Понедельник, 31 Октября 2022 10:57

АрмИнфо.Движение "Сопротивление", требующее отставки действующего премьер-министра РА Никола Пашиняна и его команды, созывает общереспубликанский митинг в Ереване в поддержку Арцаха.

"Арцах встал на ноги. В Арцахе витает дух 1988 года. Мы долго ждали этого дня. Арцах един. Арцах владеет своей государственностью. Сегодня были четкие сообщения из Арцаха. Арцах никогда не был и не будет в составе Азербайджана. Это неприемлемо для Республики Арцах, народа Арцаха.

Любая попытка присоединения Арцаха к Азербайджану. Арцах тоже говорит очень четко. Ни один орган Республики Армения не вправе подписывать какой-либо документ, в котором будет поставлено под сомнение существование суверенной Республики Арцах.

Арцах призывает армян всего мира продолжать поддерживать Арцах, защищать права Арцаха, стоять за Арцах.

Наш долг и ответственность - прислушаться к голосу Арцаха. Как армянин, как гражданин Республики Армения, как достойный человек, встаньте на защиту Арцаха и Армении.

В защиту требований, озвученных из Арцаха, 5 ноября Движение Сопротивления созывает митинг.

Завтра, 31 октября, в 12:00 я проведу пресс-конференцию, на которой расскажу о митинге и о том, что нам предстоит сделать.

Армения должна стоять рядом с Арцахом, армяне должны стоять за свою Родину.

Всеармянское единство вокруг суверенитета, безопасности и государственности Арцаха и Армении. Без Арцаха нет Армении. Без Арцаха нет мира", - написал на своей странице в Facebook депутат фракции "Айастан", координатор Движения Ишхан Сагателян.

Отметим, что накануне, в Арцахе прошел масштабный митинг, на котором, по некоторым данным, собрались до 70 тысяч граждан. Цель - продемонстрировать миру, что Арцах не был и не будет в составе Азербайджана.