Суббота, 29 Октября 2022 19:19

АрмИнфо. Грузия может сыграть важную роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Подобное мнение выразил спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и по вопросу кризиса Грузии Тойво Клаар в эксклюзивном интервью грузинскому бюро "Голос Америки".

При этом Клаар заявил, что трехсторонние переговоры между странами Южного Кавказа имеют большой потенциал.

"Правительство Грузии выразило заинтересованность различными способами и формами участвовать в разрешении карабахского конфликта. Считаю, что между тремя странами Южного Кавказа существует большой потенциал для изучения трехстороннего сотрудничества, которое пойдет на пользу всем>, - сказал Клаар и пояснил, что он верит в способность Грузии помочь [соседям] сотрудничать в тех областях, где сотрудничество в прошлом было невозможно, но теперь становится все более возможным. "Также считаю, что у Грузии есть большой потенциал в объединении двух соседей. Грузия, как вдохновитель и источник идей, имеет большой потенциал", - отметил он. Спецпредставитель Евросоюза также заявил о рисках и влияниях, возникающих из-за конфликта между соседними. "Карабахский конфликт, безусловно, влияет на Грузию. Тот факт, что мирных переговоров, нормализации отношений, готовности к общению и свободной торговле между Арменией и Азербайджаном пока нет, влияет и на Грузию. Страна теряет экономические возможности. Из-за этого конфликта все три страны теряют экономические возможности, в том числе и Грузия", - пояснил дипломат. По словам Клаара, Грузия, Азербайджан и Армения должны хорошо понимать, что мир в регионе будет выгоден всем: "Урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией, открытие границ, восстановление коммуникаций и возобновление торговых отношений будет выгодно всем трем странам, включая Грузию.

"Наличие карабахского конфликта окажет негативное влияние на Грузию, а его разрешение окажет положительное влияние на страну", - заключил Клаар.