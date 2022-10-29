Суббота, 29 Октября 2022 19:15

АрмИнфо.Для Армении не являются неприемлемыми предложения западных стран. Об этом заявил на съезде партии <Гражданский договор> премьер-министр РА Никол Пашинян.

Один из вариантов, как отметил премьер, предлагает не концентрироваться на вопросе Нагорного Карабаха, по сути зафиксировав нынешнее положение в виде некоего статуса-кво и урегулировать отношения между Арменией и Азербайджаном.

Следующий подход заключается в решении вопроса Нагорного Карабаха. <Здесь может возникнуть вопрос, а кто из этих сторон считает Нагорный Карабах частью Азербайджана, а кто - нет>, - сказал он. Пашинян в этой связи, сославшись на свое последнее интервью, констатировал, что международное сообщество, все страны без исключения, считают Нагорный Карабах частью Азербайджана. <Если в мире есть страна, которая не считает Карабах частью Азербайджана, пусть публично об этом заявит>, - отметил он.