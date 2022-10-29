Суббота, 29 Октября 2022 19:14

АрмИнфо. В рамках программы <Содействие Парламенту Армении> делегация армянских парламентариев с 22 по 27 октября находилась с рабочим визитов в Канаде.

В состав делегации вошли председатель Постоянной комиссии НС по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Геворг Папоян, председатель Постоянной комиссии НС по защите прав человека и общественным вопросам Тагуи Товмасян, депутат Асмик Акопян, руководитель-генеральный секретарь Аппарата НС РА Ваан Нарибекян, помощник председателя НС Давид Аракелян и заместитель руководителя Аппарата НС Эгине Хачикян.

Согласно сообщению пресс-службы Парламента, в рамках визита Геворг Папоян представил депутату парламента Канады, секретарю Министерства иностранных дел Роберту Олифанту продолжительные действия азербайджанской агрессии.

Роберт Олифант в свою очередь высоко оценил мирную революцию в 2018 году в Армении и начавшиеся после нее процессы демократизации страны. Он выразил готовность от имени государства продолжать содействовать демократическим реформам в РА. Согласно источнику, депутат НС РА Асмик Акопян в ходе встречи со спикером Палаты общин Канады Энтони Рота, подчеркнула: <Армения - свободная и демократическая страна, но за это мы платим очень <высокую цену>, в виде войны, однако для нас суверенитет и демократия нашей страны являются красной линией>.

Спикер Рота в свою очередь отметил, что Канада, как демократическая страна, обязана поддерживать демократическую Армению в защите ее территориальной целостности и суверенитета, в обратном случае проблемы, которые есть у Армении, завтра могут возникнуть у Канады.

В ходе встречи стороны также коснулись армяно-канадской дружбы, открытия посольства Канады в Армении, укрепления межпарламентских связей и других вопросов.

Сообщается, что армянская делегация также встретилась с членами группы дружбы Канада-Армения в парламенте Канады. Стороны выразили готовность к углублению парламентских связей, в том числе посредством взаимных визитов.

В ходе встреч были достигнуты совместные договоренности о продолжении и углублении сотрудничества между аппаратами парламентов двух стран, ознакомлении с передовым опытом канадского парламента и создании вместе с Канадским парламентским центром совместной платформы для углубления сотрудничества парламентов.