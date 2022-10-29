Суббота, 29 Октября 2022 19:07

АрмИнфо. В проекте программы <Гражданского договора> на 2021-2016гг. в качестве 3 ключевых приоритетов обозначены всеобъемлющий и длительный мир , качественная и доступная образовательная система и профессиональная боеспособная армия. Об этом заявил на VI съезде партии <Гражданский договор> премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Говоря о последнем пункте, он пояснил, что в первую очередь перед государством стоит задача повысить авторитет службы в армии, существенно улучшить социальные гарантии военных и членов их семей, внедрить новые стандарты и критерии качества, повысить технологичность армии, модернизировать военное образование, в том числе посредством международного сотрудничества и поспособствовать развитию ВПК.

Все три приоритета, которые должны быть реализованы в среднесрочной перспективе, премьер-министр, назвал ключевыми факторами обеспечения безопасности, суверенитета, территориальной целостности Армении. <В ближайшее время обеспечить мир - это нелегкая работа, особенно в условиях, когда на наших глазах рушится миропорядок>, - заметил он.

Для установления мира, по словам главы правительства, необходимо решить 2 задачи - реализовать положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020г., все положения трехстороннего заявления от 11 января 2021 года и решить вопрос Нагорного Карабаха.

В этой связи он отметил , что в первую очередль необходимо исключить разные трактовки вышеобозначенных документов. В частности, он коснулся вопроса открытия коммуникаций, подчеркнув, что Армения исключает запуск коридора по своей территории.

<Не знаю насколько это разумная, гибкая позиция. Но это принципиальная позиция, что закреплено в содержании трехстороннего заявления>, - отметил премьер. Он сообщил, что этот вопрос является предметом обсуждений, но деструктивная деятельность Азербайджана вынуждает вновь возвращаться к текстам заявлений. Поскольку, как отметил далее Пашинян, у Азербайджана иные представления об открытии коммуникаций, в частности речь идет о коридоре по территории Армении, который не должен контролироваться Республикой Армения.

В этой связи он сослался на подписанный президентом РФ указ от 10 ноября 2020 года <О мерах по поддержания мира в Нагорном Карабахе>. В 3 пункте данного документа отмечено, что Федеральная служба РФ будет осуществлять контроль за обеспечением Республикой Армения транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской республики и Нахиджеванской автономной республики для беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

<Это значит , что дороги, коммуникации обеспечивает РА, а РФ, как посредник, осуществляет контроль за тем, чтобы армянская сторона обеспечила беспрепятственность движения и здесь не может быть иных прочтений>, - подчеркнул он.

По словам Пашиняна, также в документах отмечено, что разблокируются все экономические, транспортные связи региона, а контроль за транспортным сообщением осуществляется в том числе при содействии органов пограничной службы РФ.

<В 9 пункте трехстороннего заявления нет термина < коридор>. И следовательно, каким-либо образом не может быть нарушено суверенное право Армении. И если с этим содержанием проблем нет, то мы готовы идти на решения, как в плане дорог, так и железнодорожного сообщения>, - подчеркнул он.