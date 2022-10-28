Пятница, 28 Октября 2022 21:28

АрмИнфо. То, что Республика Армении во главе с третьим президентом Сержем Саргсяном обсуждала с Азербайджаном, очень четко представил российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов в 2019 году. Об этом в беседе с АрмИнфо заявил экс-вице-спикер парламента Армении, секретарь Республиканской партии Эдуард Шармазанов, на просьбу дать оценку вчерашнему заявлению президента РФ по Нагорному Карабаху.

В этом ключе он напомнил, что Попов открыто заявил тогда, что в ходе переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта обсуждался вопрос передачи 5 районов Азербайджану взамен на промежуточный статус для Арцаха.

"В обмен на 5 районов Арцах получал промежуточный статус, полупризнание власти, а два оставшихся района - Лачин и Кельбаджар - их судьба связывалась с окончательным референдумом в Арцахе. То есть, они продолжали бы оставаться у Арцаха до тех пор, пока не был бы определен его окончательный статус", - сказал секретарь РПА. Он добавил, что, всё это российская сторона четко говорила, и в ходе выступления на площадке Валдайского клуба, президент России не мог 1-2 двумя предложениями представить весь переговорный пакет.

Он еще раз подчеркнул, что предыдущие власти не обсуждали вопрос о передачи Азербайджану просто так 5 районов. "То есть, команда Сержа Саргсяна обсуждала четкий документ, который представил сопредседатель Попов, и от его подписания всегда отказывался Азербайджан, а не Армения", - сказал Шармазанов, добавив, что Папов четко представил предложения, которые были на переговорном столе после того, как премьер- министр Армении выступил с ложным заявлением о том, что якобы команда Саргсяна, по предложению российской стороны, собиралась отдать 5 районов в замен на ни на что.

"Даже по итогам референдума, Лачин и Кельбаджар отдавались, но сохранялся коридор, несоразмерно больший, чем сегодня мы имеем, а Арцах получал независимость", - отметил он.

На уточнение, есть ли у него какие-либо ожидания от предстоящей встречи лидеров России, Армении и Азербайджана в Сочи 31 октября, Шармазанов отметил, что у него нет никаких позитивных ожиданий от действующей власти.

"Как Никол Пашинян разрушил армянскую государственность, поставил страну перед крахом, так он и сейчас взяв кирку усердно, особенно последние два месяца, разрушает армяно-российские союзнические отношения. От них ничего практически не осталось", - сказал он.

Политик также не разделяет мнение определенных слоев в Армении, что "выведем российские войска и заживем". "То, что турок не вошел в Степанакерт, Горис и Капан - это заслуга российских миротворцев. А то, что Армения еще существует под боком у Турции - заслуга 102-ой российской военной базы в Гюмри. Проблем в том, что в Армении этого не понимают. 100 лет назад не понимали, и турок дошел до Еревана. А два года назад, если бы русские не вошли под Шуши, сегодня в Арцахе не было бы ни одного армянина. То, что сегодня в Арцахе живет более 100 тысяч армян - заслуга российских миротворцев. Кто не хочет союзничества с Россией, тот будет жить под турецким гнетом", - резюмировал он.

Отметим, что накануне, президент России в ходе выступление в Валдайском дискуссионном клубе, говоря об урегулировании нагорно-карабахского вопроса заявил о поддержке мирного договора. <Вопрос, какой вариант избрать. Это дело Армении, армянского народа и армянского руководства. В любом случае, какой бы ни был выбран вариант, если это приведёт к миру, мы только за>, сказал он. <Но мы не собираемся ничего навязывать, мы не можем и не собираемся Армении что-то диктовать. Если армянский народ и сегодняшнее армянское руководство считают, что нужно выбрать какой-то конкретный вариант этого мирного договора: Так называемый вашингтонский, насколько я понимаю, предусматривает признание суверенитета Азербайджана над Карабахом в целом. Если Армения так считает - пожалуйста. Мы поддержим любой выбор армянского народа. Если армянский народ и армянское руководство считает, что Карабах имеет какие-то свои особенности, что надо эти особенности учитывать и как-то это нужно обговорить в будущем мирном договоре, такое тоже возможно. Но, безусловно, нужно договариваться с Азербайджаном. Надо, чтобы эти договорённости были приемлемы и для другой стороны - для Азербайджана. Это очень сложный, прямо говоря, тяжёлый вопрос. Но Армения является нашим стратегическим партнёром, союзником, и мы, конечно, в значительной степени, имея в виду интересы Азербайджана, будем ориентироваться на то, что будет предлагать сама Армения", - сказал Владимир Путин.