Пятница, 28 Октября 2022 21:27

АрмИнфо.Россия традиционно, так скажем, если заглянуть в историческую составляющую, всегда уделяла внимание стабильности на этом направлении и поддерживала наших армянских друзей в обеспечении безопасности армянского народа - с давних времён. Об этом 28 октября в ходе своего выступления во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции заявил президент России Владимир Путин.

"Что касается армяно-азербайджанского урегулирования, мы и сегодня делаем всё возможное для достижения комплексной и всеобъемлющей нормализации отношений между Баку и Ереваном. Сразу бы хотел отметить, это всем понятно, для всех очевидно: и Азербайджан, и Армения в недавнем прошлом, так же как и Россия, - все мы входили в единое государство. У нас огромное количество связей и с Ереваном, и с Баку, и не учитывать это просто невозможно. Мы, безусловно, все мы в достаточно сложном положении. Но мы, конечно, не можем оставаться в стороне от проблем и противоречий между близкими для России государствами и неизменно готовы способствовать их мирному разрешению. И в целом мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы Закавказье было спокойным и стабильно развивающимся регионом", - сказал российский лидер.

Без сомнения, продолжил он, единственно возможным и реалистичным путём к миру может быть путь, который проложен через неукоснительное соблюдение сторонами всех положений известных совместных заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана - сейчас не буду всё это перечислять.

По словам президента России, именно за счёт последовательного выполнения этих договорённостей на путях делимитации армяно-азербайджанской границы, разблокирования транспортных коммуникаций, решения гуманитарных вопросов можно добиться устойчивой нормализации отношений Армении с Азербайджаном.

"Мы и с премьер-министром Армении об этом много раз говорили, и я так понимаю, что наш коллега с этим полностью согласен. Вопрос - как найти эти решения, это всё непросто, но найти их можно только на этом пути. В дальнейшем это позволит выйти и на заключение мирного договора", - сказал Путин.

В заседании приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась.

Отметим, что цель заседания - обсудить меры по оказанию поддержки Армении на фоне азербайджанской агрессии.