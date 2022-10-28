Пятница, 28 Октября 2022 21:25

АрмИнфо.Милитаристская риторика официального Баку свидетельствуют о том, что Азербайджан намерен оккупировать больше территорий Армении, что необходимо предотвратить. Об этом 28 октября, выступая на заседании совета глав правительств СНГ в Астане, заявил вице-премьер РА Мгер Григорян.

По его словам, на фоне конструктивного настроя Армении по нормализации отношений с Азербайджаном, не прекращаются

провокационные действия и воинственные заявления Азербайджана, где угрозы применения силы чередуются с неприкрытыми захватническими устремлениями против суверенной, международно-признанной территории Республики Армения. <Мы считаем, что основная роль нормализации отношений отводится в том числе конструктивной совместной работе комиссий по делимитации и пограничной безопасности, сформированных в рамках реализации соответствующей договоренности, достигнутой в ходе трехсторонней встречи премьер-министра Армении, президента России и президента Азербайджана в Сочи 26 ноября прошлого года. Особо важно отметить договоренность о том, что в процессе делимитации мы должны опираться на основополагающие документы СНГ, согласно которым бывшие административные границы советских республик стали государственными границами между Арменией и Азербайджаном>, - подчеркнул Мгер Григорян.

Он напомнил о том, что с 13 сентября текущего года Азербайджан интенсивно обстреливал международно признанную, суверенную территорию Республики Армения, в том числе жылые дома, гражданские объекты и гражданскую инфраструктуру с использованием беспилотников, стрелкового и артиллерийского оружия. В результате азербайджанской агрессии число жертв и пропавших без вести, в том числе гражданских лиц на данный момент превысило 210 человек. Достоверно известно о гибели трех и пропавших без вести двух мирных жителей. Сотни человек получили ранения различных степеней. Число пропавших без вести военнослужащих составило 28 человек. Из Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областей Республики Армения было эвакуировано свыше семи с половиной тысяч человек - в большинстве женщины, дети и пожилые люди. Распространяемые азербайджанской стороной видеоматериалы пыток, жестоких убийств и нанесения увечий попавшим в плен, а также надругательства над телами погибших армянских военнослужащих, совершенных азербайджанскими военнослужащими, потрясли сознание всего цивилизованного мира>, - сказал вице-премьер РА.

Крайне тревожно, по его словам, что выложенные в медиапространстве материалы, свидетельствующие о военных преступлениях и преступлениях

против человечности, совершенных азербайджанскими военнослужащими, получают не только широкое распространение среди азербайджанских пользователей социальных сетей, но и их позитивную оценку. <Милитаристская риторика официального Баку свидетельствуют о том, что Азербайджан намерен оккупировать больше территорий Армении, что необходимо предотвратить. Об этом свидетельстуют также попытки Азербайджана приписать регулярные нарушения режима прекращения огня армянской стороне, тем самым, пытаясь подготовить почву для нового витка агрессии против Республики Армения. Риск новой агрессии со стороны Азербайджана остается очень высоким. В контексте предотвращения новых нападений Азербайджана, особая роль отводится адресной и четкой реакции международных партнеров на провокационные заявления Баку>, - подчеркнул Мгер Григорян.

Он отметил также, что политико- дипломатическое урегулирование Нагорно- Карабахского конфликта, является неотъемлемой частью установления мира и безопасности в регионе Южного Кавказа, а для обеспечения стабильности и безопасности, необходимо безоговорочно и незамедлительно вывести азербайджанские вооруженные формирования с суверенной территории Республики Армении. Постоянное муссирование <коридорной тематики> Азербайджаном, в том смысле, в котором она муссируется, в контексте разблокировки всех региональных коммуникаций только препятствует реализации трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Хочу подчеркнуть, что в девятом пункте данного заявления нигде не упоминается термин <коридор>. В заявлении от 9 ноября 2020 года термин <коридор> употребляется исключительно по отношению к Лачинскому коридору, который обеспечивает безопасность населения и жизнедеятельность Нагорного Карабаха и не имеет никакого отношения к теме разблокировки транспортных связей в регионе, и всякие надуманные параллели данных договорённостей считаем контрпродуктивными. В заявлении нет никаких односторонних обязательств Армении по строительству новой дороги, связывающей западные районы Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой. Мы всегда предлагали и предлагаем осуществить разблокировку всех транспортных и экономических связей в регионе на основе уважения суверенитета и законодательств сторон, путем ведения конструктивного диалога и нахождения эффективных взаимовыгодных решений. Явное стремление Азербайджана маршрутизировать разблокировку транспортных сообщений и максимально изолировать контакты людей свидетельствуют о том, что азербайджанская сторона не преследует конечной цели установления прочного мира в регионе>, -заключил вице-премьер Армении.