Пятница, 28 Октября 2022 21:23

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 31 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 улицы С.Геворгяна, Агабабяна, улицы 1, 6 в кв. ‘Давташен”, абоненты-жильцы на улицах 9, 10 в кв. “Давташен” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 8, 13, 28, 29, 30 на улице Г.Аветисяна, ясли-детский сад N21 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 жилые дома 7, 7А, 7/1 и частный дом 5/2 на улице Сундукяна, жилые дома 8, 10 и частные дома 4/50-6/58 на улице Гр.Кочара, жилой дом 27 на улице Гюльбенкяна, жилые дома 1, 2/1, 2/2, 4, 7, 8, 8А, 9, 99, 224 в кв. ‘Канакер ГЭС”, жилой дом 8 и частные дома 1-41Б на улице Шрджанцик Тоннель, частные дома 9/16, 11, 22/5, 333 на улице Гапанцяна;

в Араратской области:

11:00-14:00 частично село Беркануш;

11:00-16:00 частично улицы Бакунца, Будагяна, Огостоси 23 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

14:30-16:00 частично село Айгезард;

в Котайкской области:

11։00-17։00 село Катнахбюр; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра;

в Гегаркуникской области:

10:30-16:00 села Арегуни, Даранак, Памбак, Цапатах, ООО “Туфенкян Оспиталити” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции сотовых операторов ‘Телеком Армения”, “Виваселл-МТС”, “Юком”;

в Тавушской области:

13:00-14:00 улицы Оганяна, Блбуляна, Мясникяна, Меграбяна, Ереванян, Сраланджа, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Иджеван;

в Лорийской области:

11։00-14։00 село Шаумян.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 1 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-16:00 ООО ‘Сатурн Грин”, “Эко Проф”, ЗАО “Еркахлуйс”, ГНКО “Ереванский государственный гуманитарно-технический колледж”, ООО “Айдиа-ЭС”, “Шант”, Пожарный пункт завода ''Наирит", ООО ‘Секюрити Дрим”, абоненты (не являющиеся жильцами) “Тигран Карапетян”, “Сона Мартиросян”, ‘Горис Мкртчян”, “Арам Геворгян”, ‘Мариана Лалафарян”, ‘Андраник Аветисян”, “Ани Акобян”, “Нуне Санасарян”, “Роберт Билян”;

11:00-17:00 жилые дома 25, 25/3, 43 на улице А.Аветисяна, 26, 28 на улице Сундукяна, 24 на улице Гюльбенкяна, жилые дома 3, 3/14, 5, 5/1, 7, 7/16 и частные дома 7/4-7/11 на Тбилисском шоссе; частные дома 5-300 в кв. ‘Канакер ГЭС”, 11/1-213 на улице Гапанцяна, 7/13 на улице Шрджанцик Тоннель, жилые дома 5, 6, 7, 16 и частные дома 1А-21 на улице Эмина, жилой дом 3 на улице Арама Хачатряна, частные дома 77-99 на улице Кери, 30-57 на улице Севкареци Сако;

в Араратской области:

11:00-16:00 частично улицы Торомоняна, Нерсисяна в городе Арташат; частично село Ранчпар;

в Котайкской области:

11։00-17։00 село Катнахбюр; частично частные дома Джврежа и Дзорахбюра; частично село Котайк.