Пятница, 28 Октября 2022 21:21

АрмИнфо. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе участия во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что конфликт (между Ереваном и Баку -ред.).следует урегулировать исключительно мирным путем и политико­дипломатическими средствами.

Как сообщает пресс-служба главы РК, мероприятие в формате видеоконференции прошло по предложению Республики Армения.

В ходе сессии были обсуждены результаты работы Миссии ОДКБ, направленной в Армению 15 сентября 2022 года по запросу армянской стороны после широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против суверенной территории РА.