Пятница, 28 Октября 2022 21:19

АрмИнфо.<Мы приехали в Армению, чтобы быть рядом с армянами в этот сложный для них период", - заявили депутаты Национального Собрания Франции в ходе встречи 28 октября с представителями группы дружбы Армения-Франция Национального Собрания РА.

Французские парламентарии сообщили, что по инициативе группы "Возрождение" НС Франции намечает принять резолюцию, предлагающую определенные санкции в отношении Азербайджана, осуждение азербайджанской агрессии, выдвижение требования возвращения оккупированных территорий и возврат к столу переговоров.

Армянские парламентарии придали большое значение принятию вышеупомянутой резолюции. Руководитель группы дружбы Армения-Франция Владимир Варданян высоко оценил динамичное развитие отношений с Францией, в частности между законодательными органами. От имени группы дружбы депутат поздравил новоизбранных членов НС Франции. Отмечено, что в ближайшее время во французском парламенте будет сформирована группа дружбы с Арменией.

В ходе встречи обсуждены вопросы развития армяно-французского сотрудничества в экономической сфере, реализации совместных проектов и долгосрочных стабильных инвестиций. Отмечено, что Армения улучшает экономическую и конкурентную среду для привлечения новых вложений.